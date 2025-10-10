Nog altijd zitten we midden in de overgangsfase van fossiele brandstoffen naar elektriciteit, waarbij die transitie de laatste tijd minder snel lijkt te gaan. Afnemende subsidies en een overvol stroomnet zijn enkele oorzaken voor twijfel. Laadpaalstress hoeft er niet meer te zijn - er staan er genoeg in ons land, en ook de prijs hoeft geen belemmering meer te zijn. Want niet alleen komt de EV-occasionmarkt op st(r)oom, er worden steeds goedkopere nieuwe EV’s uitgebracht. Voor de twijfelaars daarom ditmaal weer eens aandacht voor de hybride; het samenspel van brandstof- en elektromotor. Vaak zijn dit soort auto’s zakelijk ingezet. Er zullen vast ondernemers, maar ook particulieren, geïnteresseerd zijn een gebruikte hybride. Drie occasions met een zakelijk voorkomen kunnen in die behoefte voorzien. Wat is er te koop voor €10.000?

Opel Ampera - 2013 - 128.542 kilometer - €9.450

Al eerder schonk Op Zoek Naar … aandacht aan de Opel Ampera, maar dat betrof de jongere en kleinere, volledig elektrische Ampera-e. Ditmaal treedt de grotere en oudere plug-in hybride voor het voetlicht die tussen 2011 en 2015 in één enkele uitvoering in de Nederlandse prijslijsten stond. Het Opel-broertje van de Chevrolet Volt was met ruim 5.000 verkochte exemplaren hier een redelijk succes. Een daarvan is deze Opel Ampera die in Harderwijk op zijn derde baas wacht. Een vrij tamme, atmosferische 1.4 van 86 pk wordt ondersteund door twee elektromotoren die goed zijn voor een actieradius van maximaal 80 kilometer (elektrisch verbruik: 16,9 kWh per 100 kilometer - NEDC). Plug je vaak, dan is woon/werkverkeer in veel gevallen uitstootvrij te doen. En dat is prettig, want wanneer de elektrische prik op is, springt de verbrandingsmotor bij die een beste kluif heeft aan de leeg 1.635 kilo wegende vierwieler, waardoor het brandstofverbruik vrij hoog is. Ondanks het vrij forse gewicht heeft Opel de combinatie van veren en dempers zo weten af te stemmen dat je daar niet al te veel van merkt. Het onderstel heeft een comfortabele inslag, maar door de lage ligging van het accupakket helt de Ampera slechts beperkt over en ligt hij stabiel op de weg.

In het interieur is voorin voldoende ruimte, achterin is de hoofdruimte minder en vanwege het accupakket dat in de - hoge - middentunnel zit, is de Ampera met zijn twee gescheiden zetels strikt vierpersoons. Ook de bagageruimte van deze hatchback houdt niet over. De stoelen zijn vrij vlak, maar bieden toch genoeg ondersteuning. Zoals gezegd, stond de Ampera in slechts één uitvoering in de prijslijst. Gelukkig wel een royaal aangeklede versie: leren bekleding, verwarmbare voorstoelen, een voor die tijd uitgebreid veiligheidspakket en fraaie lichtmetalen wielen zijn enkele aanwezige zaken. Garantie helaas niet: dat kost extra, en dan alleen nog op motor en (automatische) versnellingsbak.

Signalement

Merk Opel

Type Ampera

Bouwjaar november 2013

Kilometerstand 128.542

Vraagprijs €9.450

Waar te koop? De Automakelaar Gelderland, Harderwijk

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.398 cc, 2 elektromotoren

Max. systeemvermogen 111 kW/150 pk

Max. systeemkoppel 370 Nm

Leeggewicht 1.635 kilo

Bagageruimte 310 l/1.005 l

Max. aanhanger geremd 0 kilo

Gem. verbruik 1:83,3 (NEDC)

0-100 km/h 9,0 s

Topsnelheid 161 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI PHEV GTE Highline - 2015 - 252.276 kilometer - €9.990

Een half maatje groter én jonger dan de Ampera is de Passat GTE die als sedan en stationwagon (Variant) in meerdere uitvoeringen verkrijgbaar was. En omdat Volkswagen-occasions over het algemeen sowieso een minder gunstige prijs/prestatieverhouding hebben, uit zich dat bij deze Volkswagen Passat in een kilometerstand die twee keer zo hoog ligt als die van de Ampera, daarbij aangetekend dat er qua occasionprijzen er weinig verschil zit tussen de sedan en de meer gewilde Variant. Omdat wij hieronder een sedan portretteren, kiezen wij daarom voor de GZ-914-P die na drie eigenaren gediend te hebben, in Eindhoven wacht op de vierde.



In bijna alles staat de Passat op een hoger plan dan de Ampera. Gebruikte materialen en de afwerking van het interieur zijn hoogwaardiger en daar waar in de Opel achterin ruimte is voor twee passagiers, biedt de Wolfsburger drie personen alle ruimte. Uiteraard slikt een stationwagon meer spullen dan een hatchback of sedan, maar ook als sedan zou de Passat bijna 100 liter meer aankunnen. Toch is de auto niet zwaarder. Wel krachtiger: hier een geblazen 1.4 die met één elektromotor een soepel span vormt. Niet alleen liggen diens prestaties op een hoger niveau, er mag ook 1.600 kilo geremd aan de trekhaak. De GTE kent een e-modus waarin je volledig elektrisch rijdt, en een hybridemodus waarin de auto de accu gebruikt én opnieuw oplaadt, net als bij een conventionele hybride. De GTE weegt enkele honderden kilo’s méér dan de ‘normale’ Passat, maar dat merk je pas als je uit de ene in de andere stapt. Want nog altijd is de Passat een keurig rijdende middenklasser die je zonder al te veel drama van A naar B brengt - een rustige, comfortabele kilometervreter die op het gebied van uitrusting (onder meer navigatiesysteem, panoramadak, elektrische stoelverstelling, verwarmbare zitplaatsen voor en achter) eveneens meer biedt dan diens landgenoot. Aan jou of dat de twee keer zo hoge kilometerstand waard is.

Signalement

Merk Volkswagen

Type Passat Variant 1.4 TSI PHEV GTE Highline

Bouwjaar september 2015

Kilometerstand 252.276

Vraagprijs €9.990

Waar te koop? WHEELZ Automotive B.V., Eindhoven

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.395 cc, turbo, elektromotor

Max. systeemvermogen 160 kW/218 pk

Max. systeemkoppel 400 Nm

Leeggewicht 1.635 kilo

Bagageruimte 483 l/1.780 l

Max. aanhanger geremd 1.600 kilo

Gem. verbruik 1:62,5 (NEDC)

0-100 km/h 7,6 s

Topsnelheid 225 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Toyota Camry 2.4 Hybrid - 2009 - 119.972 mijl - €9.490

Naast het hoge gewicht is de soms ingewikkelde techniek een pijnpunt van de (plug-in) hybride. Gaat er wat mis, dan ben je aan de beurt. Zeker de Passat GTE is niet vrij van ongemakken (accupakket, al dan niet in combinatie met de DSG-bak). Een hybridefabrikant die zijn zaakjes al jaren op orde heeft, is Toyota. Zoeken we qua grootte iets overeenkomstigs met Ampera en Passat, dan denk je al gauw aan de Prius, tot we in onze database deze Toyota Camry aantreffen. De Camry hangt een beetje tussen D- en E-segment in, maar is als sedan weinig volumineuzer dan de Passat. Ook in ons land zijn de afgelopen decennia diverse generaties Camry verkocht, maar juist niet dit in Drenthe staand exemplaar van de XV40-generatie (2006-2011). In het dashboard ontwaren we dan ook een mijlen- in plaats van kilometerteller. Rekenen we die mijlenstand om, dan is er bijna twee ton mee afgelegd. De 88-LLN-2 is van 2009, kwam een jaar later al in ons land en heeft sindsdien toch al zes eigenaren versleten. Hij wordt aangeboden inclusief garantie, dus dat is een pre. Onder de kap een atmosferische 2.4 van 148 pk die samenwerkt met een 141 pk sterke elektromotor, wat een systeemvermogen van 188 pk oplevert. Afwijkend zijn de cvt-automaat én de onmogelijkheid van pluggen, zodat het opgegeven verbruikscijfer realistischer is dan van bovenstaande modellen, tenzij je een actieve plugger bent.

Deze zesde generatie Camry kenmerkt zich door een weinig opvallend ex- en interieur, maar doet toch best voornaam aan. De kwaliteit staat in ieder geval buiten kijf, de auto oogt verzorgd. Voor- en achterin is plenty ruimte, de bagageruimte valt vanwege het accupakket qua volume wat tegen voor zo’n kloeke sedan. Comfort voert de boventoon, zowel wat het rijden betreft alsook de uitrusting. Die is zonder meer compleet te noemen.

Signalement

Merk Toyota

Type Camry 2.4 Hybrid

Bouwjaar juni 2009

Kilometerstand ca. 191.955

Vraagprijs €9.490

Waar te koop? AutoGijs, Tynaarlo

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 2.362 cc, elektromotor

Max. systeemvermogen 140 kW/188 pk

Max. systeemkoppel n.b.

Leeggewicht 1.670 kilo

Bagageruimte 389 l

Max. aanhanger geremd n.b.

Gem. verbruik 1:14,5

0-100 km/h 8,3 s

Topsnelheid 180 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Welke zakelijke hybride spreekt jou het meest aan?

Drie ‘zakelijke’ hybrides (waarvan tweemaal een plug-in) verpakt in een sedan-, in een hatchback- en in een stationwagon-jasje. Een Duitser, een Duitser met Amerikaanse genen en een Amerikaanse Japanner. De een heeft nog geen 130.000 kilometer ervaring, de ander al bijna twee keer zoveel, terwijl diegene die er tussenin zit de meeste eigenaren heeft versleten. Dat wordt plussen en minnen wegstrepen, en dan hebben we het nog niet eens gehad over zaken als betrouwbaarheid, prestaties, verbruik, comfort, ruimte en veiligheid. Welke hybride spreekt jou het meest aan?