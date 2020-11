'Plug-in hybrides zijn het nieuwe emissieschandaal'

De test is uitgevoerd door Emissions Analytics, een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksbureau dat uitstootmetingen uitvoert. De drie meest populaire plug-ins uit 2019 werden in de test meegenomen: de BMW X5 45e, de Volvo XC60 T8 en de Mitsubishi Outlander PHEV. De auto's zijn op drie verschillende manieren getest: met een volle batterij, met een lege batterij en in de modus waarin de verbrandingsmotor de batterij oplaadt. Wat blijkt? Op een volledig opgeladen batterij en in optimale omstandigheden stoten de modellen 28 tot 89 procent meer CO2 uit dan de autofabrikanten aangeven. De beste procentuele score is voor de X5, de slechtste voor de Outlander.

Op een lege batterij stoten ze drie tot acht keer zoveel uit als de officiële waarden. Wanneer de auto de batterij oplaadt tijdens het rijden stoten de auto’s drie tot twaalf keer zoveel uit. In beide gevallen is het verschil bij de X5 het grootst, bij het opladen van de batterij bedraagt de uitstoot maar liefst 384 gram CO2 per kilometer. Vanwege dit grote verschil in CO2-uitstoot is het volgens T&E niet terecht dat plug-in hybrides fiscaal bevoordeeld worden. Voor autofabrikanten is er nog een ander voordeel aan verbonden, namelijk dat modellen met een CO2-uitstoot van onder de 50 gram per kilometer zogeheten 'supercredits' opleveren. Dit is een extra compensatie om de gemiddelde CO2-uitstoot van het wagenpark te drukken, iets dat belangrijk is voor het behalen van de gemiddelde uitstootnorm van 95 gram per kilometer.

Vanwege het grote verschil tussen de opgegeven uitstoot en de uitstoot onder verschillende praktijkomstandigheden, pleit T&E voor het afschaffen van de huidige voordelen rondom plug-in hybrides. De instantie meent zelfs dat ze 'het nieuwe emissieschandaal' zijn, in navolging van Dieselgate. Volgens T&E hadden BMW en Volvo, die nu op koers liggen voor het behalen van hun CO2-norm, deze niet gehaald wanneer de werkelijke uitstoot van de plug-in hybrides was meegenomen in de meting. Dat betekent niet dat plug-in hybrides in het standpunt van T&E niets toevoegen in de transitie naar uitstootloze mobiliteit. De instantie pleit er onder meer voor dat fabrikanten de minimale elektrische actieradius van plug-ins in de praktijk verbeteren naar 80 kilometer en de mogelijkheid tot snelladen toevoegen, zodat bestuurders onder meer omstandigheden en makkelijker elektrisch kunnen rijden.

Plug-in hybrides in Nederland

"Vaak krijgen de bestuurders de schuld van de hoge uitstoot van plug-inhybrides, omdat zij hun auto niet opladen", zegt Rob van Tilburg van Natuur & Milieu. Hij bevestigt vooral de conclusie van T&E. "Maar dat is maar een deel van het verhaal. De meeste auto’s zijn niet goed gemaakt. Ze hebben zwakke elektromotoren, grote vervuilende benzine- of dieselmotoren en kunnen vaak niet snelladen. Tenzij je heel behouden rijdt, schieten de werkelijke emissies omhoog. En toch kiest de overheid ervoor om de productie te stimuleren."

De Nederlandse overheid subsidieert plug-inhybrides door korting te geven op de aanschafbelasting (BPM). Ook krijgen plug-in hybrides 50 procent korting op de motorrijtuigenbelasting (mrb). "Deze vorm van stimulering kan veel beter en effectiever worden besteed aan volledig elektrische auto’s. Bijvoorbeeld door meer subsidie beschikbaar te stellen voor particulieren die een kleinere elektrische auto willen aanschaffen", aldus Van Tilburg.