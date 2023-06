Plug-in hybride Skoda Kodiaq: tot ruim 100 kilometer elektrisch

De huidige Skoda Kodiaq is in tegenstelling tot auto's als de Octavia en Superb nooit als plug-in hybride verschenen. Er staat echter een volledig nieuwe Kodiaq in de ontwikkelingskamers in Mmladá Boleslav en die komt wél met een stekker beschikbaar. Dat en meer komen we over de nieuwe Skoda Kodiaq te weten.

De huidige Kodiaq is de grootste SUV die Skoda in zijn aanbod heeft. De nieuwe wordt nog een slagje groter. Met zijn lengte van 4,76 meter is de tweede generatie Skoda Kodiaq die later dit jaar verschijnt nog eens 6 centimeter langer dan het huidige model. De wielbasis blijft met 2,79 meter echter ongewijzigd. De nieuwe Kodiaq staat dan ook op een doorontwikkelde versie van de MQB-basis die je onder het huidige model vindt. Net als die huidige Kodiaq komt ook het nieuwe model als zevenzitter beschikbaar. Tot zover verandert er weinig aan het Kodiaq-recept. Wél is de tweede Skoda Kodiaq straks voor het eerst ook als plug-in hybride beschikbaar.

Tot ruim 100 kilometer elektrisch bereik

Die plug-in hybride Kodiaq gaat voluit Skoda Kodiaq 1.5 TSI iV heten en wordt 204 pk sterk. Die gestekkerde Skoda Kodiaq krijgt een 25,7 kWh accupakket en die combinatie levert de SUV een elektrisch bereik op van meer dan 100 kilometer. Snelladen kan tot 50 kW. Natuurlijk komen er ook geëlektrificeerde aandrijflijnen zonder stekker naar de Kodiaq. Zo komt er een 150 pk sterke mild-hybride 1.5 met cilinderuitschakeling naar de SUV. De Kodiaq met die 1.5 mHEV geheten aandrijflijn brengt 150 pk op de been.

Elke Skoda Kodiaq krijgt overigens een DSG-automaat. Die bedien je overigens niet meer met een traditionele automaathendel of met een kleiner keuzeknuppeltje, maar middels een module aan de stuurkolom. De middentunnel krijgt er daardoor een groot opbergvak bij. Elke Kodiaq heet standaard een 10,25 inch digitaal instrumentarium en centraal op het dashboard staat een infotainmentscherm met een diagonaal van 12,9 inch. Skoda houdt vast aan fysieke draai- en drukknoppen en dat is goed nieuws voor wie kriegel wordt van de aanraakgevoelige knoppen en sliders en andere producten van de Volkswagen Groep.

Ruimer

De centimeters die de nieuwe Skoda Kodiaq groeit ten opzichte van het huidige model hebben natuurlijk een positief effect op de interieurruimte. Zo is de hoofdruimte op de derde zitrij met 1,5 centimeter toegenomen. De bagageruimte neemt met 75 liter toe tot 910 liter. Andere Kodiaq-noviteiten: je kunt straks twee smartphones tegelijk draadloos opladen die gelijktijdig ook nog eens worden gekoeld. Daarnaast brengen de Tsjechen een 'schermreiniger' voor smartphones naar de SUV. Je kunt de nieuwe Kodiaq op afstand via een middels bluetooth met de auto verbonden telefoon-app parkeren, de SUV komt met led-matrixkoplampen beschikbaar én Skoda spreekt van de komst van een reeks nieuwe of vernieuwde passieve en actieve veiligheidssystemen.

De nieuwe Skoda Kodiaq wordt begin oktober gepresenteerd en komt in het voorjaar van 2024 naar Nederland.

Kodiaq in Nederland

Sinds de Nederlandse marktintroductie van de eerste Kodiaq in 2017 zijn er in ons land 15.609 exemplaren van gekentekend. Over de eerste vijf maanden van dit jaar staat de registratieteller van de Skoda Kodiaq op 1.859 stuks. Daarmee is het dit jaar vooralsnog de populairste Skoda. De elektrische Enyaq volgt met 1.574 registraties op plek twee. In 2022 moest de Kodiaq de Octavia en de Enyaq voor zich dulden. De Skoda Kodiaq ging medio 2021 onder het mes en bestaat in China ook als Kodiaq GT met een sterker aflopende daklijn.