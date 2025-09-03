De BYD Seal 6 DM-i komt naar Nederland. Als sedan én als stationwagon Seal 6 DM-i Touring. AutoWeek kan je alles over de plug-in hybride sedan en stationwagon vertellen. Nou ja, bijna alles. Wat het tweetal gaat kosten, is nog niet bekend.

BYD verkoopt in Nederland voornamelijk elektrische auto's. We noemen de Dolphin Surf, Dolphin, Atto 2, Atto 3, Seal, Seal U, Sealion 7 en Tang. Gaat een elektrische auto je te ver, maar wil je wél elektrische kilometers kunnen afleggen? Ook dan heeft BYD iets voor je op het menu, al is het tot op heden slechts één aanbieding: de plug-in hybride Seal U DM-i. Er komen spoedig een nieuwe plug-in hybride BYD onze kant op. Die heet voluit Seal 6 DM-i en die komt niet alleen als sedan, maar ook als plug-in hybride naar Nederland.

Dat de BYD Seal 6 DM-i bestaat, dat wisten we al. Al in maart dit jaar dook AutoWeek de eerste foto's van en de eerste informatie over de Seal 6 DM-i op uit de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatie Technologie. Een maand later trok BYD in thuisland China zélf het doek van de Seal 6 DM-i's, maar ook toen stond nog niet vast dat ze onze kant op zouden komen. De Seal 6 DM-i sedan én plug-in hybride stationwagon Seal 6 DM-i Touring zijn nu officieel voor Europa aangekondigd. Daar hoort een uitgebreide set foto's en een berg specificaties bij.

De BYD Seal 6 DM-i sedan en Touring zijn 4,84 meter lang, 1,88 meter breed en hebben een wielbasis van 2,79 meter. Daarmee vallen ze wat formaat betreft in tussen een Skoda Octavia en een Superb. De aandrijflijn bestaat uit een 1,5-liter grote benzinemotor die volgens de Chinezen een 'baanbrekend' thermisch rendement van 43 procent leveren. Die benzinemotor dient voornamelijk voor het leveren van stroom aan de accu en de elektromotor.

De Seals 06 DM-i komen in twee vermogensversies, elk met een andere accu. De Boost-variant heeft een systeemvermogen van 184 pk en is uitgerust met een 10,08 kWh. Daarboven staan de Lite- en Comfort-versies. Die hebben een hoger systeemvermogen van 212 pk en hebben een grotere accu (19 kWh). Dit zijn de versies met een groter elektrisch bereik (105 kilometer voor de sedan, 100 kilometer voor de Touring), maar opmerkelijk genoeg ook met met een kleinere totale actieradius (tot 1.455 kilometer versus 1.505 kilometer voor de Boost). Ongeacht de gekozen variant snel je met de Seal 06 DM-i in minder dan 9 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h.

Achterin de BYD Seal 06 DM-i Touring kun je 500 liter kwijt. Durf je hoger dan de hoedenplank te stapelen, dan pers je er 675 liter aan spul in. Met de achterbank plat moet je tot 1.535 liter in de plug-in hybride stationwagon mee kunnen zeulen. In de sedan past iets minder: 491 liter en met de achterbank plat 1.370 liter. Voor de BYD Seal 06 DM-i sedan mikken we op een vanafprijs van zo'n €38.000, voor de Seal 06 DM-i Touring denken we aan een vanafprijs van iets meer dan €39.000.