De Opel Astra is er met diverse soorten aandrijflijnen. De plug-in hybride Opel Astra gaat er nu op meerdere fronten op vooruit. Hij is sterker, heeft een grotere accu én een groter elektrisch bereik.

De Opel Astra is er in twee carrosserievarianten en met een stel verschillende soorten aandrijflijnen. Opels concurrent van de Volkswagen Golf en - nog heel even - de Ford Focus is er met 130 pk sterke 1.2 driecilinder benzinemotor met handbak of met automaat, als 145 pk sterke mild-hybride én als Opel Astra Electric met een volledig elektrische aandrijflijn. Voor wie volledig elektrisch te ver gaat, maar wie wél graag een flink aantal kilometer elektrisch wil kunnen rijden, heeft Opel de Astra Plug-in Hybrid bedacht. Die kan nu meer dan ooit.

De Opel Astra Plug-in Hybrid - de momenteel niet leverbare GSe vergeten we even - had voorheen een 150 pk sterke geblazen 1.6 benzinemotor en een 110 pk sterke elektromotor. Dat samenspel was goed voor een systeemvermogen van 180 pk. De 12,4 kWh accu was goed voor een elektrisch bereik van tot 67 kilometer. Vergeet die getallen. De aandrijflijn is namelijk vernieuwd. Opel maakt melding van een nieuwe 1.6 viercilinder. Die levert net als het exemplaar dat hij vervangt 150 pk. De elektromotor is ditmaal goed voor 125 pk. Het resultaat: een systeemvermogen van 196 pk en 360 Nm.

Meer goed nieuws: de 12,4 kWh accu maakt plaats voor een groter exemplaar met een capaciteit van 17,2 kWh. Die is dus zomaar even bijna 40 procent groter dan de batterij die hij vervangt. De elektrische actieradius ligt voortaan op 83 kilometer in plaats van maximaal 67 kilometer. Ook winst dus. Maar er is meer. De achttraps automaat met koppelomvormer maakt plaats voor een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Het hogere vermogen en de nieuwe transmissie zorgen onder meer voor rappere acceleratietijden. De Astra Hatchback bereikt vanuit stilstand in 7,6 seconden de 100 km/h (was: 7,9 s). De grotere accu, de sterkere elektromotor en de nieuwe automaat vinden op termijn ook hun weg naar de sportievere GSe-versies.

Nederlandse prijzen hebben we nog niet.