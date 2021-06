Plug-in hybride Jeep Grand Cherokee 4xe betrapt

Jeep stelt later dit jaar de nieuwe Grand Cherokee aan het daglicht voor, de kortere variant van de recentelijk onthulde Grand Cherokee L. Die kortere Jeep Grand Cherokee is nu weer in camouflagetrim opgedoken, compleet met een geëlektrificeerde aandrijflijn.

Jeep stelde in januari dit jaar de Grand Cherokee L aan het daglicht voor, de verlengde versie van de nog te presenteren reguliere nieuwe Grand Cherokee. Die nieuwe 'korte' Jeep Grand Cherokee is op deze spionagefoto's gestoken in een psychedelisch ogend camouflagepak te zien. De nieuwe Jeep Grand Cherokee lijkt iets meer te worden dan slechts een kortere versie van de reeds onthulde Grand Cherokee L. Een plug-in hybride versie van de Grand Cherokee L is er namelijk niet, maar de Grand Cherokee lijkt wél met een stekker beschikbaar te komen.

De nieuwe Grand Cherokee heeft in tegenstelling tot zij grotere broer geen drie zitrijen en dat betekent dat de SUV gewoon plek biedt aan vijf inzittenden. Hoewel het front in grote lijnen identiek lijkt te worden aan dat van de Grand Cherokee L, lijkt met name het bumperwerk van de L-loze Jeep Grand Cherokee iets hoekiger te worden. Logischerwijs is de derde zijruit van de Grand Cherokee een stuk korter dan die van z'n langere broer. De 5,2-meter lange Grand Cherokee L is 40 centimeter langer dan de huidige 'korte' Grand Cherokee. Het lengteverschil met de nieuwe Grand Cherokee is zeer waarschijnlijk kleiner.

De nieuwe Jeep Grand Cherokee op deze foto's lijkt ook nog eens een plug-in hybride aandrijflijn te hebben. We nemen namelijk niet alleen linksachter, maar ook in het linker voorscherm een klep waar. Achter het voorste exemplaar houdt zich het laadpunt schuil. We mikken erop dat de Grand Cherokee als plug-in hybride '4xe' dezelfde aandrijflijn krijgt als de Wrangler 4xe. Dat betekent: een 2.0 pk sterke viercilinder die samen met twee elektromotoren goed is voor 380 pk en 637 Nm koppel. Of het accupakket in de Grand Cherokee 4xe groter zal zijn dan het 17 kWh grote exemplaar in de Wrangler, valt nog te bezien.