Plug-in hybride Honda CR-V in beeld

De Honda CR-V is een van de nieuwe modellen die Honda volgend jaar in Nederland op de markt brengt. De Europese versie van de nieuwe CR-V is nog niet onthuld, al kunnen we je vandaag de plug-in hybride versie van Honda's nieuwe SUV al laten zien.

Honda haalt in 2023 een elektrisch equivalent van de HR-V naar Europa en vult het gat tussen de HR-V en de straks nieuwe CR-V op met een heel nieuw model: de ZR-V. De nieuwe Honda CR-V is in de Verenigde Staten al gepresenteerd en komt in iets aangepaste vorm ook naar Europa. In ons deel van de wereld komt de nieuwe Honda CR-V alleen met hybride- en plug-in hybride aandrijflijnen beschikbaar. In de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatie Technologie hebben we al de eerste foto's opgedoken van de CR-V met plug-in hybride aandrijflijn.

We verwachten niet dat je van je stoel zakt van verbazing bij het zien van deze foto's van de plug-in hybride versie van de nieuwe Honda CR-V. Rechtsonder op de achterklep plakt Honda een e:PHEV-badge, maar verder onderscheidt de stekkerversie van de honda CR-V zich nauwelijks van de reeds getoonde reguliere CR-V.

Wél hebben we de eerste technische specificaties van de CR-V e:PHEV voor je, al zijn dat wel gegevens van de Chinese variant. Die krijgt een 150 pk sterke 2.0 viercilinder onder de kap die samenwerkt met een 92 pk sterke elektromotor. Volgens de eerste gegevens bedraagt het gemiddeld verbruik 1,6 l/100 km, al weten we niet hoe groot het accupakket is en hoe ver de CR-V op enkel elektrokracht komt.