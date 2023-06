Plug-in hybride-conversie op komst voor Franse auto's

In Frankrijk moet het vanaf volgend jaar mogelijk zijn om auto's met een 1.4 of 1.6 HDi-dieselmotor (van Peugeot/Citroën) of met een 1.5 dCi-dieselmotor van Renault om te bouwen tot plug-in hybrides. Daarvoor zorgt GCK, dat de ombouwkit genaamd 'Twin-E' op de markt brengt. Inclusief montage moet die naar verluidt zo'n €7.500 euro gaan kosten, zo schrijft de Franse autonieuwssite Caradisiac. Een voordeel van de kit: de ombouw vergt geen specialistische kennis en zou ook door niet-merkspecifieke garages binnen een dag uitgevoerd moeten kunnen worden.

Bij de ombouw wordt de versnellingsbak vervangen door een automatisch exemplaar met een 54 pk sterke elektromotor. Die put zijn energie uit een plat accupakket van 9 kWh dat in de kofferbak of - bij sommige modellen - in de reservewielkuip wordt geplaatst. Daarmee moet een auto na de conversie zo'n 70 km puur elektrisch kunnen rijden, al zullen grotere modellen minder ver komen dan kleinere. Het opladen van de accu kan met tot 3 kW, waardoor van leeg naar vol in 3 uur zou moeten kunnen. Ook laadt de accu op tijdens het uitrollen.

Elektrisch rijden in milieuzones

De ECU van de auto wordt bij de conversie natuurlijk ook aangepast en laat de bestuurder de auto in drie verschillende rijmodi zetten. De eerste daarvan is een puur elektrische en beperkt de topsnelheid van de auto tot 70 km/h. Toeval is dat niet: het systeem is hoofdzakelijk bedacht als oplossing voor de vele Franse auto's die over enkele jaren niet meer in de vele stedelijke milieuzones in het land mogen komen. Veel diesels, maar ook benzineauto's - en niet eens hele oude - worden nu al geweerd uit de steden, waar plug-in hybrides voorlopig nog welkom zijn.

Een (nieuwe) plug-in hybride of volledig elektrische auto ligt voor velen nog buiten bereik, dus moet een veel goedkopere conversie uitkomst bieden voor het sneller laten slagen van de elektrificatie onder de grotere bevolking. De Franse regering is op de hoogte van CGK's product en zorgt ervoor dat die 'in de papieren' ook erkend en mogelijk is. Sterker: ze zou een compensatie gaan aanbieden voor hen die de ombouw overwegen, waardoor die in de praktijk goedkoper wordt dan de veronderstelde €7.500.

Wederom volgens Caradisiac rijden er in Frankrijk enkele miljoenen auto's rond met de genoemde motoren, waardoor de potentiële afzetmarkt voor de ombouwkit aanzienlijk is. Enkele voorbeelden van modellen waarin die motoren geleverd zijn, zijn de Peugeot 207, Renault Twingo en Dacia Sandero. Later moeten er ook conversies komen die geschikt zijn voor andere populaire motoren, die mogelijk ook in andere (Europese) landen verkrijgbaar worden.

Wat vind jij? Bestaande (diesel-)auto's ombouwen tot plug-in hybrides; een goed idee, of niet?