Pick-up met X-Factor

Als de geschiedenis je niet helpt, moet je je eigen geschiedenis schrijven. Stelian Ion bracht kort na de val van de muur Roemeense terreinwagens op de markt in Oost-Duitsland. Net als in Nederland waren deze modellen niet bepaald verkooptoppers, de fabrikant ging op een gegeven moment failliet. Zoals zoveel bedrijven uit het voormalige Oostblok.

Dus ging Ion onder eigen vlag auto’s verkopen. Samen met een partner uit de Duitse deelstaat Thüringen richtte hij Romturingia op, een Duits-Roemeense fabrikant van speciale voertuigen. Inmiddels is Ion de enige eigenaar van het bedrijf, dat nu een speciale pick-up versie van de Dacia Duster op de markt brengt, waarbij de firma ondersteuning krijgt van Renault.

De fabriekshallen van Romturingia bevinden zich circa veertig kilometer ten noorden van de Dacia-fabriek. De volgende grote stad is Brasov, dat ook wel bekend staat onder de Duitse naam Kronstadt in Siebenbürgen. Stelian Ion spreekt gelukkig een aardig woordje Duits en hij rijdt ook in een Duitse auto, een terreinwagen van Mercedes-Benz. Daarnaast staat de Porsche Cayenne van zijn schoondochter. Het bedrijf lijkt behoorlijk succesvol te zijn.

In de hallen werken 145 mannen en vrouwen. Ze lassen, schroeven, buigen. Gezien het maandloon van 500 euro is ambachtelijk handwerk in Roemenië nog te betalen. En zo verandert ook de Duster zonder hulp van robots van een compacte SUV in een compacte pick-up. “Zestig procent wordt uitgevoerd door de Dacia-fabriek, veertig procent van de pick-up maken wij”, aldus Stelian Ion.

Half afgebouwd

Ze krijgen door de fabriek een half afgebouwde auto afgeleverd. De achterportieren zijn achterwege gelaten, net als de achterbank. Achter de B-stijl wordt een deel van de carrosserie weggesneden. Zo ontstaat een 1,70 meter lange laadbak, die tussen de 0,99 en 1,37 meter breed is en een draagvermogen tussen de 450 en 500 kilo heeft. De kunststof wand maakt Romturingia zelf, net als de zijpanelen aan de achterzijde en de achterklep van glasvezel. Als het sneeuwt hier in de Karpaten (of regent zoals in Nederland), stroomt het water via twee afvoerkanalen uit de open laadbak. Tot de standaarduitrusting behoren een 12 volt-stekkerdoos in de laadbak die tegen de weerselementen is beschermd, een railssysteem met sjorogen en led-verlichting. Voorin verandert er in principe niets. Het dashboard is onaangetast gebleven, de bestuurders- en de bijrijdersstoel kunnen net als voorheen worden versteld. Direct daarachter bevindt zich de afscheidingswand tegen de laadbak aan, met een ingebouwde ruit voor een beter zicht naar achteren. De aandrijflijn is eveneens onveranderd, het prototype wordt aangedreven door een 109 pk sterke dieselmotor die is gekoppeld aan vierwielaandrijving. Daar kom je in de Roemeense wildernis verrassend ver mee.

Op verzoek zijn er extra's verkrijgbaar die de Duster nog beter geschikt maken voor terreingebruik, zoals bodembescherming voor de motor, de aandrijving en de tank. Wie wil, kan de Duster bestellen met een ander verenpakket, waardoor de bodemspeling met zo'n 330 millimeter wordt vergroot.

Groeimarkt

Is dat alles op terreingebied? “We bieden ook een aan de buitenkant gemonteerde rollbar aan”, zegt Ion. Daarmee ziet de compacte SUV er in ieder geval uit als een grote pick-up.

Romturingia heeft met de pick-up versie een gat in de markt gevonden, dat merkwaardig genoeg nog niemand echt had ontdekt. Want de pick-ups zijn – al is dat ook op een wat kleinere schaal – een opmerkelijke groeimarkt in Europa. In 2017 werden er in Duitsland 25.000 verkocht; in het jaar daarvoor waren dat er nog minder dan 20.000. In feite hinken onze oosterburen daarmee achter de trend aan. In de VS is de Ford F-150 al zo'n dertig jaar de meest verkochte auto. En dat is een … pick-up.

Deze handel schijnt intussen zo lucratief te zijn, dat Mercedes eind 2017 heeft besloten de Nissan Navara een facelift te geven, er een ster op te plakken en die nu als X-klasse te verkopen. Met een beetje blingbling en een grotere motor kost het voertuig ruim € 85.000. Voor de Duster pick-up staat de prijs nog niet vast, maar voor hetzelfde geld kun je ongeveer drie Dacia's kopen. Als we een schatting moeten doen: we vermoeden dat het luxueuze uitrustingsniveau ‘Prestige’ (zie de foto's) circa € 25.000 gaat kosten. En dat is inclusief 17-inch lichtmetalen wielen en de zilverkleurige bullbar aan de voor- en achterkant. De mooie kleur Taklamakan-Orange heeft een meerprijs van € 470 (Taklamakan is de op één na grootste zandwoestijn ter wereld).

Geen tankrijbewijs

De Duster pick-up is een redelijk compromis. Je kunt er prima mee uit de voeten, het is geen bakbeest en je hebt geen tankrijbewijs nodig om hem te kunnen parkeren. Ter vergelijking: een X-klasse heeft een lengte van 5,34 meter; de Duster is precies een meter korter. Ook in de pick-up uitvoering is hij niet langer dan 4,34 meter. Toch is er op de laadvloer van de Roemeen genoeg ruimte voor alles wat je maar wilt transporteren: grote weekendaankopen, potgrond uit de bouwmarkt, fietsen of een lading hooi voor de dwergkonijnen. Het pick-upconcept wordt bij Dacia al bijna 45 jaar toegepast. In 1975 werd de eerste pick-up gebouwd op basis van de gedateerde Dacia 1300. En een jaar of tien geleden kwam er een pick-upuitvoering van de Logan naar ons land. Een pakezel, geen lifestyle transporter zoals die tegenwoordig zo gewild is.

Al van de eerste Duster-generatie bouwde Romturingia een pick-up in een kleine oplage. In 2012 werden de eerste prototypes gebouwd, vanaf 2014 werden 500 exemplaren geleverd aan een olie- en gasconcern uit Roemenië. De baas van de Roemeense Renault-importeur overhandigde indertijd persoonlijk de eerste sleutel. “De meeste exemplaren bleven in eigen land”, zegt Stelian Ion. Er kwamen overigens wel een paar pick-ups in Duitsland terecht.

Met het nieuwe model wil ingenieur Ion het nu grootschaliger gaan aanpakken. Er wordt gewerkt aan een typegoedkeuring voor West-Europa, zo vertelt hij. In maart moet de serieproductie van start gaan. Die keren dat de bijzondere Duster-variant op beurzen werd getoond, waren de reacties bijzonder positief. De voortekenen zijn dus goed. Op dit moment worden er in de productiehal – waar een lopende band overigens schittert door afwezigheid - nog ambulances, geldtransportwagens en koelvrachtwagens gebouwd. Die moeten straks ergens anders geproduceerd gaan worden. Als we hem vragen of hij met zijn bedrijfje überhaupt genoeg auto’s kan bouwen, knikt Ion bevestigend. “Dat vragen de mensen van Renault me ook altijd”, zegt hij lachend. De medewerkers van het Franse merken hebben hoge verwachtingen van het bedrijf. Per slot van rekening bouwde men eerder al met succes Dusters met rupsbanden, brandweeruitvoeringen met 300 liter tank en zelfs ziekenwagens op basis van de Duster. Zelfs varianten met kogelwerend glas zagen het levenslicht bij Romturingia. Het bijzonderste project? “We hebben voor de Roemeense veiligheidsdiensten al eens een gepantserde auto gebouwd.” Ah, laat ons raden, op basis van de Duster? “Nee, dat was een Jeep Wrangler.”