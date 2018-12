‘Pick-up Hyundai komt in 2020’

Hyundai kwam in 2015 al met een voorbode van z’n eerste echte pick-up in de vorm van de Santa Cruz Concept. Het Britse Autocar sprak in Los Angeles met ontwerper Luc Donckerwolke en die stelt dat de productieversie inmiddels zo goed als af is. De pick-up had volgens hem al lang realiteit moeten zijn, maar zou door het voortvarende inzetten op elektrificatie een paar jaar naar achteren zijn geschoven.

Het is nog niet duidelijk in welk deel van de markt Hyundai’s eerste vanaf het begin als zodanig ontworpen pick-up zal opereren. Een concurrent voor auto’s als de Ford Ranger en Chevrolet Colorado, in het deel van de markt waarin we in Europa ook de Mercedes-Benz X-klasse en Volkswagen Amarok aantreffen, zou de auto op mondiaal niveau interessanter maken. In de VS is er echter meer vraag naar ‘full-size-trucks’. De Ford F-150, Chevrolet Silverado en RAM 1500 zijn nog altijd niet aan te slepen en hebben in de vorm van de Toyota Tundra en Nissan Titan ook al ‘buitenlandse’ (zij het in de VS ontworpen en gebouwde) concurrentie.

Een Kia-versie van de toekomstige pick-up is niet ondenkbaar, maar hier zou nog geen definitief besluit over genomen zijn. Kia’s Amerikaanse COO zou gezegd hebben dat een pick-up ‘wordt overwogen’. Een versie van de Hyundai met een andere neus en naam lijkt een logische stap in een segment waarin design ondergeschikt is aan inzetbaarheid.

Met name in de VS zet Hyundai steeds meer in op trucks en SUV’s. Op de autoshow van Los Angeles lanceerde het merk de Palisade, een zevenzitter die boven de Santa Fe in het gamma komt te staan. Daarmee komt het totaal van de SUV’s van Hyundai in de Verenigde Staten op vijf, want behalve de Kona, Tucson en de nieuwe Santa Fe levert het ook nog de Santa Fe XL, de ‘oude’ Grand Santa Fe. De toekomstige pick-up moet het merk voor Amerikaanse kopers nog aantrekkelijker maken.