Picasso 660 LMS: 660 pk op nog geen 1.000 kilo

Het kleine in Zwitserland gevestigde Picasso Automotive vuurt een heftig gevleugelde supercar af op het nichehoekje van autoland waar auto's als de Porsche 911 GT3 te gewoontjes zijn. Dit is de Picasso 660 LMS.

De Picasso 660 LMS is een heftig ogend apparaat dat zich voornamelijk met zijn lange gewicht onderscheid van de meer voorkomende auto's in de supercarhoek. Nagenoeg de complete auto is uit koolstofvezel of aluminium vervaardigd. Zo is de auto gebouwd rond een uit koolstofvezel opgetrokken monocque en ook is vrijwel de gehele carrosserie van dat lichtgewicht materiaal gemaakt. Het resultaat: een wagengewicht van zo'n 980 kilo.

Die slechts 980 kilo wordt voortgestuwd door een met twee turbo's uitgeruste 3.0 V6, een zescilinder die 660 pk en 720 Nm opwekt. Dat vermogen wordt via een sequentiële zesbak linea recta naar de achterwielen gestuurd. Het heftige spoilerwerk van de 660 LMS levert de auto bij een snelheid van 315 km/h maar liefst 960 kilo aan neerwaartse druk op. De 660 LMS is gewoon straatlegaal en heeft een vanafprijs van - niet schrikken - €820.000. Let wel, dat is exclusief lokale belastingen. Picasso Automotive gaat er slechts 21 exemplaren van produceren.