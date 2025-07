Peugeot ziet niets in kleine elektrische auto onder e-208

In de markt voor een elektrische Peugeot? Dan is het kleinste en minst dure dat je kunt kopen een Peugeot e-208. Een elektrische auto in wat we het B-segment noemen. Er zijn steeds meer merken die ook in het segment eronder een auto aanbieden. Denk aan Dacia dat met de Spring in het segment van de EV's van zo'n €20.000 opereert, evenals de T03 van Leapmotor en de Volkswagen 'ID1' en de nieuwe Renault Twingo die nog op de markt moeten komen. Die modellen krijgen stuk voor stuk de komende jaren vast meer concurrenten tegenover zich, maar daar zal geen Peugeot bij zitten.

In gesprek met AutoWeek zegt de kersverse CEO van Peugeot Alain Favey dat Peugeot niet met een kleinere EV dan de e-208 komt. Een elektrisch equivalent van wat ooit de Peugeot 108 was, kun je dus vergeten. "Gezien de huidige regels omtrent homologatie in Europa, is een kleine elektrische auto onder de 208 voor Peugeot niet levensvatbaar." Daarmee doelt Favey natuurlijk op de relatief hoge kosten om een model voor de Europese markt te ontwikkelen, evenals op de relatief kleine winstmarges die er voor fabrikanten in het A-segment te behalen zijn. Dat er Europese merken zijn die voor dergelijke kleine elektrische auto's Chinese partners aanhaken, is voor Peugeot geen reden dat ook te gaan doen. "Andere merken zien daar misschien wel wat in, maar Peugeot niet." Kraakhelder.

Dat er in ieder geval onder de huidige reglementen géén kleine en goedkopere elektrische auto van Peugeot komt, heeft niet alleen met het kostenplaatje te maken. En ook niet met het soort aandrijflijn. Er komt helemaal geen opvolger voor de Peugeot 108, ook niet met benzinemotor. "Peugeot is een volumemerk dat iets hoger in de markt staat. Voor ons is de klasse van de 208 het instapsegment. We geloven dat de ruimte en de uitrusting die we in de 208 kunnen bieden bij onze doelgroep past. Kleiner? Geen goed idee."

EV met range-extender

Iets anders waar Favey voor de Europese markt geen toekomst in ziet, is de EV met range-extender. Elektrisch aangedreven auto's dus met een relatief kleine accu en een verbrandingsmotor die de accu kan bijladen wanneer dat nodig is. In China populair, maar volgens de Peugeot-topman niet iets voor Europa. Het zou een lastige casus zijn om de Europese consument daaraan te krijgen. "We geloven voor de Europese markt niet in deze techniek," besluit Favey.