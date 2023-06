Peugeot wil best een straatlegale 9X8 bouwen

Je komt met de 360 pk sterke Peugeot 508 PSE waarschijnlijk al niet snel vermogen tekort en met een 0-100-tijd van 5,2 seconden is het een ronduit snelle auto, zeker voor een Peugeot. Sterker zelfs, hij staat behoorlijk onbedreigd bovenaan de voedselketen bij Peugeot. Mits we het bij straatlegale Peugeots houden, natuurlijk. De Peugeot 9X8 vreet de 508 PSE natuurlijk met huid en haar op, als hij de kans zou krijgen. Die heeft een 2,6-liter biturbo V6 die de achterwielen aandrijft en een elektromotor op de voorwielen, samen goed voor 680 pk systeemvermogen. In theorie kan-ie nóg meer kracht leveren, want de V6 is op zichzelf al in staat om 707 pk te leveren, alleen de Le Mans Hypercar-reglementen staan dat niet toe. Wat nou als er een 9X8 gebouwd wordt die niet aan het circuit en FIA-reglementen gebonden is...

Dat zou zomaar eens kunnen gebeuren, blijkt uit de woorden van Peugeot-CEO Linda Jackson tegenover het Britse Top Gear. Peugeot staat er volgens haar voor open om een straatlegale 9X8 te bouwen. "Het zit niet in de planning. Als je met een blanco cheque komt, kunnen we natuurlijk altijd praten. Er is nog niemand langsgekomen, maar misschien heb ik de deur nu wel open gezet?" Dus, mocht er een Peugeot-liefhebber zijn voor wie geld écht geen rol speelt. Het is dan nog wel even de vraag wat er eventueel nog moet veranderen aan de 9X8 om 'm straatlegaal te krijgen. Een deel van de LMH-reglementen schreef voor dat een LMH-auto op een straatlegale hypercar gebaseerd mag worden (zoals bij de Aston Martin Valkyrie het plan was), maar de 9X8 is een auto die binnen het niet-straatlegale prototype-deel van de reglementen valt.