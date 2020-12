Peugeot werkt aan 680 pk sterke raceauto

Eerder dit jaar maakte Peugeot bekend dat het weer mee gaat doen aan het WEC. Per 2022 treedt het toe tot de hypercarklasse van het kampioenschap. Daarvoor moet men met een hybride scheurmonster op de proppen komen die uiteraard binnen diverse grenzen past. Zo mag de auto maximaal 4,65 meter lang en 2 meter breed zijn, moet-ie minimaal 1.100 kilo wegen en de motor moet minimaal 180 kilo wegen. De aandrijflijn mag in de basis niet meer dan 681 pk (500 kW) vermogen leveren. Wat dat betreft schuurt Peugeot netjes tegen de grenzen aan, want in haar LMH-auto komt het systeemvermogen op 680 pk uit.

Het leeuwendeel van het vermogen is afkomstig van een splinternieuwe 2,6-liter biturbo V6 die Peugeot pal achter de bestuurder legt. De 'Motor Generator Unit', die zowel kracht kan bijdragen aan de aandrijving als energie kan recupereren, heeft een maximale output van 200 kW (272 pk) richting de voorwielen. Schakelen gebeurt met een sequentiële transmissie met zeven trappen en het vermogen gaat (als de MGU meedoet) naar alle vier de wielen. De aandrijflijn is, zoals te zien op bovenstaande foto, mooi laag in de auto verwerkt.

Peugeot meldt dat de verbrandingsmotor op zichzelf ook in staat is om de volle 680 pk te leveren, maar dat bij samenspel met de MGU het systeemvermogen vanwege de reglementen niet boven de 680 pk uit zal komen. Op het moment dat de MGU bijspringt, wordt het vermogen van de V6 begrensd op 408 pk. De MGU levert wegens de reglementen overigens pas vermogen boven 120 km/h, daarvoor komt het dus nog puur op de verbrandingsmotor aan. Mocht de accu op den duur leeg zijn, dan mag de verbrandingsmotor het ook even tijdelijk allemaal zelf doen en wél 680 pk leveren, terwijl de Saft-accu door middel van energieterugwinning door de MGU weer bijgeladen wordt. Overigens is het toegestaan om op de rechte stukken van Le Mans bij een lege accu zelfs tot 700 pk uit de V6 te trekken.

Het klinkt allemaal veelbelovend. Nu is het nog de vraag wat voor koets Peugeot op deze basis plaatst. Eerder dit jaar kregen we al bovenstaand prototype te zien. Waarschijnlijk zal het daar niet heel veel meer van afwijken. Overigens wordt het ook interessant wat de LMH-auto betekent voor eventuele andere creaties van Peugeot. Er is immers een homologatieplicht voor de aandrijflijn. We gaan het zien!

Peugeot deed in het verleden ook al mee in de hoogste prototypeklasse, toen nog LMP1 geheten, en schreef drie keer de 24 Uur van Le Mans op zijn naam. Dat was in 1992, 1993 en het meest recent in 2009. Die laatste keer was met de Peugeot 908.