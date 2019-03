Peugeot: voorlopig geen opvolger 108

We hoeven voorlopig geen opvolger voor de Peugeot 108 te verwachten. Dat vertelde Peugeots CEO Jean-Philippe Imparato tijdens een gesprek met AutoWeek op de beursvloer in Genève.

Volgens de Franse topman is er geen markt meer voor de A-segment stadsautootjes. Daar gaan onze Nederlandse oren wellicht van klapperen, want ondanks de vijf-jarige leeftijd van de 108 ging hij in 2018 nog de boeken in als de op zeven na populairste auto van het land. Bijna negenduizend 108’jes belandden er vorig jaar op de weg. Imparato doelt echter op de wereldwijde markt, want buiten Europa verkoopt Peugeot amper A-segmenters. “Voorlopig verwachten we daarom geen opvolger voor de Peugeot 108.”

Het geld dat ‘overblijft’ door de investering in compacte stadsautootjes te schrappen, steekt de Fransman liever in andere projecten. “Dat geld investeer ik liever in pick-ups, want dat is een sleutel tot markten buiten Europa.” De CEO doelt daar vooral mee op de Afrikaanse markt. “Ik wil terug naar Afrika. Kijk naar 1962: Peugeot was overal. De grote reden daarvoor? Ons gamma vol lichte bedrijfswagens en pick-ups.”

Hoelang de 108 nog te gaan heeft voordat Peugeot een streep door de productie zet, werd verder niet duidelijk. Ook is het niet duidelijk hoe Citroën en Toyota naar hun C1 en Aygo kijken, maar de uitspraken van Peugeots topman beloven weinig goeds voor de kleintjes.