Peugeot sleutelt aan prijslijst 2008

De geheel nieuwe Peugeot 2008 is al gepresenteerd, maar laat nog even op zich wachten. Daarom sleutelt Peugeot nog even aan de prijslijst van het huidige model, waarbij een aantal versies verdwijnen en nieuwe varianten worden geïntroduceerd.

Het meest ingrijpende nieuws is dat de 82 pk sterke basisversie van de 1.2 PureTech komt te vervallen. De 110 pk sterke versie van dat blok is daarmee de nieuwe instapmotor, waardoor de basisprijs van de 2008 uiteraard flink hoger uitkomt. Het totaal aan leverbare motoren blijft hiermee bovendien steken op twee, want naast de PureTech 110 is alleen de PureTech 130 leverbaar.

De simpelste uitvoering is nu de 1.2 PureTech 110 in Active-trim, die voor € 24.610 van jou is. Dat laat zich lastig vergelijken met de uitgaande variant met diezelfde naam, want op de vorige prijslijst was de 110 pk-versie altijd voorzien van een EAT6-automaat. De handgeschakelde versie wordt nu geherintroduceerd en is zelfs de enige optie voor deze motor. Wie een automaat wil, moet uitwijken naar de PureTech 130. Die is louter leverbaar mét de EAT6, wat dan weer opmerkelijk is, omdat deze motor voorheen juist alleen met een handbak verkrijgbaar was. Wie het weet, mag het zeggen.

Naast de Active-trim is de 2008 als vanouds verkrijgbaar als Signature (vanaf € 24.430), Allure (vanaf € 27.250) en sportief aangeklede GT-Line (vanaf € 25.560). Nieuw is de Blue Lease Allure, die voor minimaal € 25.470 te boek staat. De PureTech 130 automaat is minimaal een Signature en moet in die vorm € 28.030 opleveren. De duurste 2008 is de 130 pk-versie in GT-Line-vorm, die € 31.950 kost.

De veel scherper gelijnde nieuwe generatie van de 2008 is al gepresenteerd, maar verschijnt pas begin volgend jaar in de showrooms. Wie de nieuwkomer en diens volledig elektrische variant alvast wil bekijken, kan dat hier doen.