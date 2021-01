Peugeot minst geraakt bij forse verkoopdaling PSA

Voor de laatste keer zijn onder de PSA-naam de verkoopcijfers van Peugeot, Citroën, DS en Opel bekendgemaakt. De merken, die dit jaar onder het nieuw gevormde concern Stellantis komen te vallen, hadden in 2020 allemaal te maken met een forse verkoopdaling. Geen grote verrassing, maar het zijn alsnog behoorlijke klappen. Peugeot komt er van de vier merken het best mee weg. Dat zag de verkopen wereldwijd met 23 procent dalen, naar 1.118.912 auto's. In Europa was de daling met 24 procent naar 907.048 auto's nog net iets scherper.

Citroën deed het nog iets minder goed, met een verkoopdaling van 27,5 procent naar 717.190 auto's. In Europa, de belangrijkste markt voor alle PSA-merken, bedroeg de daling 27,9 procent en verkocht het net geen 600.000 auto's. Ook het van Citroën losgeweekte DS had het zwaar, daar ging de wereldwijde verkoop van nieuwe auto's 29,5 procent onderuit en kwam het totale aantal op 43.686 uit. 39.481 daarvan kwam in Europa op kenteken, een daling van 29,3 procent. De hardste klap valt echter bij Opel/Vauxhall. Dat noteert een wereldwijde verkoopdaling van maar liefst 35 procent. In 2020 verkocht het 632.687 auto's, tegenover bijna 1 miljoen in 2019. In Europa ging Opel/Vauxhall zelfs 38,3 procent onderuit en verkocht het 577.518 auto's.

Compenserende markten

Waar sommige merken al hebben laten blijken dat de verkoopdalingen in Europa en andere westerse markten soms behoorlijk gecompenseerd zijn in bijvoorbeeld Azië, valt dat bij PSA een beetje tegen. De enige echte opsteker is hoe de merken het deden in hun na Europa belangrijkste markt; het Midden-Oosten en Afrika. Daar ging de verkoop over alle merken gezien 20 procent vooruit in 2020 en verkocht het 197.119 auto's. Het gros daarvan, 89.534 stuks, kwam van Peugeot. In Latijns-Amerika, de derde markt van PSA, was echter een daling van 29,7 procent merkbaar en in China (waar diverse merken de grootste klappen konden opvangen) viel het met een verkoopdaling van maar liefst 57,7 procent juist heel slecht uit voor PSA.

Herstel

Groupe PSA ziet ondanks het pittige jaar dat achter de rug is duidelijke tekenen van herstel. Zo laat de Europese markt sinds het vierde kwartaal weer groei zien, 40 procent erbij ten opzichte van het eerste halfjaar. Ook in China zijn de verkopen weer aangetrokken. Daar verkocht het Franse concern afgelopen december weer vergelijkbare aantallen als een jaar eerder. In Latijns-Amerika lijkt het qua absolute aantallen nog wat langer te duren, maar een opstekertje is dat PSA daar het laatste kwartaal wel een iets groter marktaandeel kunnen verwerven; 2,5 procent tegenover 2,3 procent in 2019.