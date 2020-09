Peugeot krijgt 'nieuw' logo

Het lijkt erop dat Peugeot in de nabije toekomst een oud logo of een retroversie daarvan gaat gebruiken. Het zou de grootste verandering in decennia betekenen.

Peugeot gebruikt al vanaf eind jaren 90 in grote lijnen het huidige logo. De rechtopstaande leeuw wordt zelfs al vanaf de jaren 50 gebruikt. Tot de vroege jaren 70 stond die leeuw in een schildje en stond de merknaam erboven. Een iets andere variant, waarbij er geen leeuw in z'n geheel in stond maar een gedetailleerde leeuwenkop, was daarnaast ook lange tijd in omloop. Dat laatste logo lijkt nu terug te keren bij Peugeot. In de testende nieuwe Peugeot 308 die onze spionagefotograaf heeft gespot, zat dat 'nieuwe' logo namelijk gewoon al op het stuur (zie foto 1). Overigens zagen we het ook bij de E-Legend Concept al (foto 3), maar nu heeft het dus z'n weg gevonden naar een productieauto.

Peugeot is bij lange na niet het eerste merk dat haar logo op de schop gooit. Tal van merken, waaronder Volkswagen, BMW en Nissan, introduceerden recent nieuwe logo's. Daarbij wordt er over het algemeen gekozen voor meer tweedimensionale logo's, omdat dat 'beter werkt in het huidige digitale tijdperk'. Peugeot lijkt dus echter juist een greep uit het verleden te doen, maar het ook aangepast te hebben naar een meer tweedimensionale versie.