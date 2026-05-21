Veel Stellantis-nieuws vandaag, aangezien het megaconcern tal van toekomstplannen uit de doeken doet. Ook Peugeot krijgt een moment tijdens de presentatie en topman Alan Favey laat daarbij een belangrijke dia zien. Daarop krijgen we te zien hoe Peugeot de komende jaren tot aan 2030 uitbreidt. Om te beginnen krijgen we één van de nieuwkomers alvast te zien. Althans, de conceptauto die erop vooruitblikt. Het gaat daarbij om de bijzondere Shooting Brake die onlangs op de beursvloer in Peking te bewonderen was. De productieversie daarvan wordt ontwikkeld door Peugeot samen met het Chinese Dongfeng en komt straks ook onze kant op. Mogelijk wordt dat onze nieuwe 508, al leek de naam van het studiemodel 608 te suggereren.

Peugeot brengt ook diverse modellen op de markt de komende jaren op basis van zijn eigen STLA One geheten nieuwe modulaire platform. Drie daarvan zijn 'multi-energy' modellen in het C-segment, als aanvulling op of uiteindelijk ter vervanging van de 3008 en 408. Het gaat om één SUV en twee 'lagere' modellen. Die komen dus zowel elektrisch op de markt als met een verbrandingsmotor aan boord. Hoe het technisch precies in elkaar gaat steken, is nog onduidelijk. Wel belooft Stellantis alvast 800V-techniek voor de EV's op deze basis. Een segment lager zitten er nog eens twee modellen in het vat op STLA One-basis. Dat zijn waarschijnlijk de nieuwe 208 en 2008.