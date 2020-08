Peugeot keert in 2023 terug naar Noord-Amerika

PSA heeft sinds 2017 alweer in zekere zin voet aan de grond in de Verenigde Staten. Toen zette het een Noord-Amerikaanse tak op waaronder autodeelservices Free2Move en TravelCar vielen. Uiteraard was dat nog slechts een voorzet op het grote doel: auto's verkopen in de VS. Dat doel is al jarenlang een stip aan de horizon, maar nu wordt het wat concreter. De topman van de Noord-Amerikaanse tak van PSA, Larry Dominique, laat aan The Detroit Bureau weten dat 2023 het jaar is waarin men weer auto's wil gaan verkopen.

Volgens Dominique is Peugeot het merk dat het in de Verenigde Staten aanvankelijk moet gaan doen voor PSA. Historisch gezien is dat ook het meest verantwoord; Peugeot verkocht in het verleden onder andere de 404 en 505 in de VS. Citroën is er vrijwel uitsluitend bekend van de DS en Opel is er nu het losgeweekt is van GM helemaal een vreemde eend in de bijt. Toch is het niet uit te sluiten dat ook zustermerken van Peugeot, bijvoorbeeld het 'premium' DS, op den duur de oversteek maken.

Het eerste hoofdstuk van de terugkeer van Peugeot was het opzetten van de mobiliteitsdiensten. De volgende stap is gebruik van eigen auto's daarvoor. Vervolgens is het de bedoeling dat de auto's er ook weer gaan worden verkocht. Volgens Dominique wordt daarbij ingezet op 'franchisedealers', dus bestaande dealers die Peugeot aan het aanbod willen toevoegen. Ook zet men volop in op online verkoop. Een fenomeen dat volgens Dominique, mede vanwege de huidige situatie in de wereld, snel breder wordt geaccepteerd.

Het feit dat PSA samengaat met Fiat Chrysler Automobiles helpt ongetwijfeld. Waar FCA op de Europese markt juist meer graantjes hoopt mee te gaan pikken dan nu het geval is, kan PSA omgekeerd de expertise van de Amerikaanse tak van het concern goed gebruiken om er voor het eerst sinds 1991 weer nieuwe auto's te verkopen.