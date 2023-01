Peugeot Inception Concept: nieuw elektrisch hoofdstuk

Dit is de Peugeot Inception Concept, met afstand het belangrijkste studiemodel van Peugeot in jaren. Met de Inception Concept blikt Peugeot vooruit naar een toekomst waarin Peugeots er niet alleen heel anders uitzien, maar ook volgens een andere filosofie zijn ontwikkeld. Daar hoort natuurlijk óók interessante nieuwe elektrotechniek bij!

Highlights Peugeot Inception Concept

Inception Concept introduceert nieuwe designtaal

Nieuwe i-Cockpit: bijzonder clean interieur

800 kilometer elektrisch dankzij nieuwe platformtechniek

In 2025 eerste EV's van Peugeots nieuwe fase

Peugeot tovert de komende twee jaar vijf volledig nieuwe elektrische modellen uit de hoge hoed. Met zijn beoogde nieuwe elektrische modellen wil Peugeot tegen 2030 in Europa niet zomaar een EV-merk zijn, maar direct het meest toonaangevende. Dat lukt Peugeot natuurlijk niet zomaar, ook niet als onderdeel van het vermogende Stellantis. Maak kennis met de Peugeot Inception Concept, een showauto die volgens Peugeot zijn visie op toekomstige elektrische modellen belichaamt.

Wat studiemodellen betreft heeft Peugeot een naam hoog te houden. De afgelopen tien jaar heeft het merk namelijk vaker belangrijke concept-cars gepresenteerd die meer dan slechts aandachtstrekkers waren. We noemen auto's als de Onyx (2012), Exalt (2014), de Fractal- en Quartz-concepts uit 2015 en de Instinct Concept uit 2017. Stuk voor stuk auto's waarmee Peugeot daadwerkelijk sterke hints gaf naar een vernieuwde of zelfs volledig nieuwe ontwerptaal en met deze Inception Concept stelt Peugeot wat dat betreft dan ook niet teleur. Relevant is-ie namelijk zeker. De Peugeot Inception Concept markeert volgens Peugeot namelijk het begin van een nieuw tijdperk, onder meer op het gebied van design. Al vanaf 2025 sijpelen elementen van deze Inception Concept in meer of mindere mate door naar nieuwe modellen van Peugeot. En niet alleen naar de grotere, ook naar de kleintjes!

Design

Hoewel de Inception Concept onder meer dankzij zijn uit drie verticale strepen strepen bestaande achterlichten direct als Peugeot te herkennen is, introduceert de showauto een nieuwe designtaal voor het merk. We zien scherpe vouwen en strakke lijnen in een ontwerp dat ondanks de heftig geboetseerde voor- en achterzijde relatief vrij is van drukke tierelantijnen. Belangrijke elementen zijn onder meer de geometrische vormen, maar ook de schouderpartij die een relatief grote afstand neemt van de raampartij. Misschien nog wel interessanter is het front. Dat lijkt namelijk gedaan met de enkele led-slagtanden die de Peugeots van tegenwoordig typeren. Peugeot kiest ervoor om de opzet van de achterlichtsignatuur naar de koplampen te vertalen, met als gevolg dat je ook hier drie verticale ledstrepen ziet die op klauwen moeten lijken.

Centraal in de volledig verlichte maar dichte 'grille' zit uiteraard het bekende nieuwe Peugeot-logo, maar aan weerszijden ervan lopen drie horizontale strepen. Daarmee knipogen de Fransen waarschijnlijk naar de relatief platte en met horizontale lamellen gevulde grilles van auto's als de 205, 405 en 605. De oplopende lijn boven de 'koplampen' doet ons enigszins denken aan die van modellen als de 504 en 505.

Het passagierscompartiment is op bijzondere wijze 'in' de auto geplaatst. Het geheel lijkt op een glazen capsule die op het koetswerk is gedrukt. De voorruit loopt ongebruikelijk ver het front in. Letterlijk zelfs, het glas loopt dieper door dan de neus hoog is. Op de flank van de auto vind je wat Peugeot Tech Bars noemt, displays waarmee de Inception Concept informatie kan tonen aan de bestuurder en passagiers als ze de auto naderen. Ook is het laadniveau zichtbaar, zitten er sensoren van rijhulpsystemen in verwerkt en kan de Inception er welkomstberichten op toveren. Meer opvallende zaken: de digitale zijspiegels zijn ondergebracht in vleugels die vanuit het front naar achteren lopen en de auto staat op opvallende 20-inch wielen waarbij het Peugeot-beeldmerk statisch blijft als het wiel draait.

800 kilometer elektrisch

Niet alleen het ontwerp van de Peugeot Inception Concept is belangrijk, ook zijn techniek is meer dan relevant. De auto staat namelijk op een van de vier nieuwe STLA-platforms van Stellantis die specifiek voor elektrische auto's zijn ontwikkeld. De STLA-platformfamilie kent straks vier formaten en deze Inception Concept staat op de STLA Large-versie ervan. Dat is niet zomaar, de Peugeot Inception Concept is namelijk een exact vijf meter lange sedan. Mogelijk geeft het studiemodel dus ook een glimp van een elektrische sedan in het segment van auto's als de op stapel staande Volkswagen ID7. Een toekomstige elektrische 508-achtige dus.

Het STLA Large-platform heeft 800v-technologie en heeft een maar liefst 100 kWh groot accupakket in zijn bodem. Daar komt de auto tot 800 kilometer ver mee. Geen trek in gehannes met een laadkabel? Geen probleem, de Inception Concept kan namelijk via inductie worden opgeladen. Opvallend is het opgegeven relatief lage energieverbruik van 12,5 kWh/100 kilometer. Ongetwijfeld kom je niet bij dat gebruik als je de elektromotoren geregeld vol aanspreekt. De Peugeot Inception Concept heeft namelijk twee samen 860 pk sterke exemplaren en daarmee beukt het studiemodel zich in minder dan 3 tellen naar een snelheid van 100 km/h.

i-Cockpit van de toekomst

Minstens zo belangrijk is het interieur van Peugeots toekomstvisie. Daarin debuteert namelijk een wel heel futuristische doorontwikkeling van de bekende i-Cockpit, waarin het rechthoekige stuurwiel met grote ronde gaten als het ware met verkeerd geplaatste bekerhouders centraal staat. Het Hypersquare geheten stuurwiel fungeert direct als middel om nagenoeg alle functies in de auto mee te bedienen. Conventionele druktoetsen vind je in de auto niet en ook voor aanraakgevoelige is geen geen rol weggelegd. Centraal in het stuurwiel zit een display waarmee je alle functies eenvoudig moet kunnen bedienen. In zekere vorm keert dit Hypersquare-stuurwiel terug in een nieuw model, durft Peugeot al te beloven.

Net als in nagenoeg elke nieuwe Peugeot sinds de introductie van de vorige generatie 208 heeft ook de Inception Concept een vrij hoog geplaatst instrumentarium, al is het met zijn ronde vorm bepaald geen conventionele. Ook dat deel krijgt een hippe naam toebedeeld: Halo Cluster. Zet je de futuristische Peugeot in volledig autonome rijmodus - ook dat moet hij kunnen - dan zakt het Halo Cluster in het dashboard en schuift de boel in. Er komt een groot scherm voor in de plaats. Ideaal om een film op te kijken.

Comfort

Het meubilair zelf oogt uiteraard zeer futuristisch, maar zal in deze vorm natuurlijk niet direct in een productiemodel komen. De stoelen zijn opvallend breed en het gebruikte materiaal moet zich aan de vorm van het lichaam aanpassen. Comfort voorop dus, al moeten de stoelen ook prima steun bieden als het er wilder aan toe gaat. Peugeot zegt bewust zo min mogelijk zwart toe te passen in het interieur en gebruikt juist opvallend veel reflecterende materialen zoals glas en metaal. Goed voor de sfeer.

Geen concept-car meer zonder een passage over natuurvriendelijke materialen en dus past Peugeot materialen toe als hars van stofrestjes en zijn de stoelen en de vloer bekleed met fluweel van gerecycled polyester.

Natuurlijk ga je lang niet alles van de Peugeot Inception Concept terugzien in productiemodellen, maar dat het merk met het studiemodel een startschot laat klinken van een periode waarin Peugeot bepaalde dingen net even anders gaat doen, is evident. Vanaf 2025 weten we wat er precies van de Inception Concept doorsijpelt naar de realiteit.