Peugeot i-Cockpit: al tien jaar met het stuur op schoot

Het is tien jaar geleden dat Peugeot zijn i-Cockpit introduceerde op de vorige generatie Peugeot 208. Een kleiner stuur - waar je niet doorheen maar overheen kijkt - in combinatie met een hoger geplaatst instrumentarium had en heeft volgens Peugeot flink wat voordelen, dus past het merk het sindsdien toe in bijna elk model. Een vloek of een zegen?

Voor Peugeots i-Cockpit begon het allemaal bij de Peugeot SR1, een conceptcar die op de salon van Genève stond in 2010. Die auto had een instrumentarium dat veel verder naar voren was geplaatst, nagenoeg gelijk onder waar de voorruit het dashboard ontmoette. Dat moest onder meer leiden tot extra rijbeleving, wat middels de naam al een beetje verklapt wordt: het 'cockpitgevoel', in een interieur waarin je je ogen vooral recht vooruit richt, op de weg die voor je ligt. On y va!

Gewaagde keuze

Of, nou, nog even geduld. Pas in 2012 introduceerde Peugeot de alternatieve dashboardlay-out in een productieauto, de 208 die debuteerde op Genève van dat jaar en in 2013 het grote publiek bereikte. De Fransen kozen ervoor om hun toch vrij fundamentele verandering op de markt te brengen in een volumemodel, wat in ieder geval getuigde van lef. Beviel het niet bij de massa, dan was dat mogelijk funest geweest voor een van hun belangrijkste nummers - en nog een nieuw nummer ook.

Dat was echter niet het geval. Het gaat te ver om nu te zeggen dat i-Cockpit een regelrecht succes was, maar Peugeot implementeerde het in vrijwel alle modellen die de 208 volgden. Velen achtten het aanvankelijk een love it or hate it-concept, maar het lijkt erop dat in de praktijk maar weinigen erdoor afgeschrikt werden. i-Cockpit is iets wat voor sommigen niet went, maar voor de meesten wel - anderen zijn er zelfs lyrisch over.

Schootstuurtje

Op papier is het dan ook geen gekke vondst. Een kleiner stuur zorgt voor een groter gevoel van wendbaarheid en omdat het wat lager geplaatst is, kunnen je handen er ook vanuit een vrij ontspannen zithouding goed bij. Het erboven geplaatste instrumentarium - tegenwoordig vaak digitaal of zelfs in 3D - fungeert welhaast als head-up display, waardoor je je ogen nauwelijks van de weg hoeft te halen. Tot slot maakt ook een binnen handbereik van de bestuurder geplaatst centraal infotainmentscherm, vandaag de dag aangevuld met tuimelschakelaars, onderdeel uit van het i-Cockpit-idee.

En het werkt. Ook in de praktijk, anders zou Peugeot het niet nog altijd toepassen. Sterker: het merk laat weten dat het voorlopig niet klaar is met de i-Cockpit. Net als de afgelopen tien jaar krijgen alle modellen voorlopig een versie ervan aan boord, waarbij het interieur van de Inception Concept als inspiratie dient.

Vertel over je ervaring met i-Cockpit

Daarom zijn we wel benieuwd: een Peugeot met i-Cockpit, is dat voor jou weggelegd? Wil je niet meer anders dan een Peugeot door diens inmiddels kenmerkende instrumentarium-stuur-verhouding, of heeft die je juist uit auto's van het merk weggejaagd? Verhalen over eerste ontmoetingen of langetermijn-ervaringen met i-Cockpit zijn van harte welkom in de reacties hieronder.