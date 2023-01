Vandaag maken we kennis met de Peugeot Inception Concept, eerder deze week met de Volkswagen ID7. Beide auto’s opereren in een segment dat zich stevig lijkt te gaan ontwikkelen, dat van de elektrische ‘stroomlijn-sedan’. Tijd voor een eerste vergelijking!

De sedan, of in ieder geval de sedan-achtige auto, komt terug. Daarop lijkt het althans, nu de ene na de andere fabrikant met een gestroomlijnde, lage elektrische auto komt. Logisch, zo concludeerden we eerder, want deze vorm is ideaal om een zo laag mogelijk verbruik en dus zo groot mogelijk bereik te verkrijgen. Bij Tesla weten ze dat allang. Niet voor niets is één van de succesvolste en ook simpelweg beste EV’s al jaren de Tesla Model 3, eveneens een gestroomlijnde sedan.

Er zijn echter meer kapers op de kust in deze klasse, die we maar even zullen aanduiden als ‘het nieuwe D-segment’. Terwijl traditionele Passats, Mondeo’s en Insignia’s al heel lang niet meer verkopen, lijken de extra gladde en elektrische nazaten van die auto’s de toekomst te hebben. Een sprekend voorbeeld daarvan is de Hyundai Ioniq 6, die zijn gestroomlijnde vorm onderstreept met een nogal spraakmakend design. Hij is al helemaal gepresenteerd en de eerste klanten krijgen dit voorjaar hun '6' afgeleverd.

Later dit jaar kunnen we ook een eerste blik werpen op de Volkswagen ID7, die eerder deze week in gecamoufleerde vorm zijn première beleefde. Anders dan de Tesla en Ioniq lijkt de Volkswagen een grote hatchback-klep te krijgen, wat hem wat praktischer zou maken dan een echte sedan.

De Peugeot Inception Concept heeft helemaal geen achterklep, want dit is echt een concept-car. Volgens Peugeot is het meer een algemene kijk op wat we van het merk kunnen verwachten, maar wij mikken er op dat ook Peugeot met een elektrische 508-achtige (508-ige?) komt.

Van de Volkswagen en de Peugeot is nog niet alles bekend, maar we vonden het toch leuk om de vier genoemde modellen alvast met elkaar te vergelijken. We beperken ons nu tot deze vier, omdat dit de betaalbardere opties in deze nieuwe klasse lijken te gaan worden. Iets hierboven kennen we ook de BMW i4 en – nog hoger – Mercedes-Benz EQE, maar die laten we om die reden even buiten beschouwing.

Tesla Model 3 Hyundai Ioniq 6 Volkswagen ID7 Peugeot Inception Concept Hatchback of sedan? Sedan Sedan Hatchback* Geen van beide Afmetingen (l x b x h) 4,69 x 1,85 x 1,44 m 4,85 x 1,88 x1 ,50 m n.n.b. 5,00 x g.o. x 1,34 m Wielbasis 2,88 m 2,95 m 2,97 m G.o. Aantal elektromotoren 1 (achter) of 2 1 (achter) of 2 1 (achter) of 2 2 Max. vermogen 325 tot 513 pk* 151 tot 325 pk g.o. 680 pk Accucapaciteit 57,5 tot 75 kWh 53 of 77,4 kWh 58 tot … kWh* 100 kWh Snellaadvermogen Tot 250 kW Tot 233 kW* n.n.b. g.o. Actieradius 491 tot 602 km 429 tot 614 km 700 km** 800 km** Prijs Vanaf €52.993 Vanaf €45.895 n.n.b. n.v.t. Beschikbaar? Nu Binnenkort 2024 "Elementen" in 2025

g.o.=geen opgave

* Vermoedelijk

** Maximaal, volgens fabrikant

In een later stadium wordt ongetwijfeld meer bekend over de modellen, en kunnen we waarschijnlijk ook kolommen toevoegen voor auto’s die nu nog niet zijn gepresenteerd. Nu zijn we vooral benieuwd welke van deze vier ‘streamliners’ jij het liefst op je oprit zou parkeren, en waarom.