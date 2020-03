Peugeot: Einde van 108 nog niet in zicht

In het compacte segment is de Peugeot 108 inmiddels een behoorlijk oudgediende. Dat zie je terug in het interieur, het rijgedrag, maar ook absoluut in de prijs. Dat laatste is een groot pluspunt voor de 108; een goedkopere nieuwe auto vind je niet. Blijkbaar werpt het nog z'n vruchten af; bijna 8.500 keer verkocht Peugeot haar kleinste vorig jaar in Nederland. Een groot aandeel daarvan is uiteraard weggelegd voor private lease. Het succes lijkt vooralsnog in ieder geval niet te tanen.

Ook al zien steeds meer merken minder heil in A-segmenters vanwege de lage winstmarges, Peugeot houdt vanwege het verkoopsucces voorlopig gewoon vol: "Een paar weken geleden hebben we besloten de 108 in het aanbod te houden. Deze auto heeft behoorlijk succes. We blijven de 108 leveren totdat de klanten zeggen; 'dit moeten we niet meer'," aldus Peugeot-baas Jean-Phillipe Imparato in gesprek met AutoExpress. Volgens Imparato kan ook de lagere Europese CO2-norm geen roet in het eten gooien, omdat Peugeot daarmee volgens hem niet in de problemen komt.

Desalniettemin geeft Imparato aan dat een opvolger, zoals dat ook geldt voor bijvoorbeeld de volgende Toyota Aygo en de Volkswagen ID.1, volledig elektrisch moet worden. "Als de vervanging op een dag nodig is, dan zie ik geen enkele andere oplossing dan een honderd procent EV," stelt de topman. Daarmee lijkt het hoe dan ook uitblijven van een opvolger dus toch geen zekerheid meer, hoewel Peugeot een jaar geleden nog anders suggereerde. Of Peugeot in dat geval ook weer samen met Citroën ervoor gaat, is nog de vraag. Eventueel biedt de gloednieuwe Fiat 500E mogelijkheden als PSA en FCA samengaan, maar volgens Imparato kan dat idee pas op tafel komen als de fusie geheel rond is.