Peugeot e-Expert Hydrogen onthuld

Stellantis kondigde in maart aan dat het z'n aanbod van puur elektrisch aangedreven busjes uitbreidt met versies die ook met waterstof overweg kunnen. Opel had de primeur met de Vivaro-e Hydrogen, nu is het Peugeot dat z'n eigen waterstofbusje op het podium tilt. In de basis is het de bekende Peugeot e-Expert, maar dan met een brandstofcel aan boord.

De Peugeot e-Expert heeft in plaats van de bekende 50 kWh- of 75 kWh-accupakketten een exemplaar met een capaciteit van 10,5 kWh in combinatie met een brandstofcel. Dezelfde 136 pk sterke elektromotor als in de reguliere e-Expert put z'n kracht uit het accupakket of uit de brandstofcel. Wie de waterstoftank helemaal voltankt, kan puur op waterstof 400 km (WLTP) afleggen. Het voltanken is in 3 minuten gepiept. Het accupakket is daarbij ook nog op te laden, waardoor er nog 50 km extra actieradius bijkomt.

Stellantis heeft de techniek zodanig weten te verpakken in de ruimte die vrijkomt door het kleinere accupakket, dat de ruimte in de e-Expert Hydrogen gelijk is aan dat van de reguliere e-Expert. Het maximale laadvolume is dus wederom 6,1 kubieke meter. Een kortere variant met 5,3 kuub laadruimte komt ook. Het maximale laadvermogen bedraagt 1.100 kilo en de e-Expert Hydrogen mag tot 1.000 kilo trekken. Eind dit jaar komt de e-Expert Hydrogen op de markt in Frankrijk en Duitsland. Nederland volgt ongetwijfeld in het nieuwe jaar.