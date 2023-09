Peugeot e-3008 te vroeg online verschenen

De gloednieuwe en volledig elektrische Peugeot e-3008 is nu al in volle glorie te bewonderen. Hoewel hij zeker zijn overeenkomsten heeft met de huidige modellen van het merk, is het ook duidelijk het begin van een nieuw hoofdstuk.

De onthulling van de fonkelnieuwe Peugeot e-3008 staat op de planning voor komende week, maar op het Spaanse Cochespias.net zijn nu al foto's gedeeld van de elektrische SUV. We zien de nieuwe Peugeot e-3008 direct vanuit vrijwel alle hoeken. Het is onmiskenbaar een Peugeot, maar wel eentje met enkele opvallende nieuwe details.

Zo zien we, zoals we op basis van de teasers eerder deze week al verwachtten, de modelnaam tussen de grille en de motorkap uitgeschreven. Dat gebeurt in een opvallende sleuf, die de grille scheidt van de motorkap. Een stijlelement dat we bijvoorbeeld van Audi kennen, maar nog niet van Peugeot. De verlichting sluit daar ook op aan en optisch lopen de drie 'klauwen' (zoals de gefacelifte 208 en 508 die ook al hebben) van die lichtunits over in de grille. Aan de achterkant valt vooral op hoe hoog de bips van de e-3008 is en dat wordt verder geaccentueerd door scherpe vouwen die naar boven schuin naar elkaar toe lopen. Hoewel de Peugeot e-3008 zoals verwacht qua vorm wat 408-trekjes heeft, oogt hij wel duidelijk meer gedrongen, hoger en is hij ook duidelijk een slag korter.

Zoals gezegd is de volledige en officiële onthulling van de Peugeot e-3008 niet ver weg meer. Komende dinsdag is het zover. We mogen in elk geval rekenen op een elektrische versie die het tot zo'n 700 km schopt met een volle accu. Een behoorlijke sprong ten opzichte van de huidige elektrische Peugeots, want de Peugeot e-3008 staat op het nieuwe dedicated STLA Medium-platform.