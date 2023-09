Peugeot e-3008 bijna klaar voor onthulling

Volgende week dinsdag is het zover; dan presenteert Peugeot de fonkelnieuwe e-3008. Het elektrische vervolg op de huidige Peugeot 3008 belooft niet alleen qua aandrijflijn, maar ook qua uiterlijk wat afstand van zijn voorganger te nemen. Zoals eerder onder meer al bleek uit spionagefoto's, krijgt de Peugeot e-3008 een schuiner aflopende daklijn, betrekkelijk kleine en scherp gevormde koplampen en een opvallend hoog in het front eindigende 'motorkap'. Op nieuw teaserbeeld zien we mogelijk al wat er net daaronder gebeurt.

Op het beeld linksboven lijken we een close-up van de grille te zien, waarbij tussen de grille en de motorkap de modelnaam te zien is. Dat zagen we nog niet eerder op die manier bij Peugeot. Het beeld eronder lijkt een verdere close-up van dat deel van het front. Rechtsboven zien we de achterkant van de auto vanboven en is al enigszins te zien hoe de schuin aflopende daklijn zich verhoudt tot het lagere deel van de koets. De Peugeot e-3008 krijgt zo te zien een fastback-achtig kontje, zoals de 408 dat bijvoorbeeld ook heeft. Rechtsonderin zien we tenslotte vermoedelijk het achterste van de Peugeot e-3008 van dichtbij, met de merknaam uitgeschreven in een donker sierdeel. In de teaservideo waar deze beelden in te zien zijn, zien we ook al vleugjes van het interieur. Dat heeft echter geen (grote) verrassingen meer voor ons in petto, want dat liet Peugeot eerder al grotendeels zien.

De Peugeot e-3008 staat op een nieuwe basis, namelijk het STLA Medium-platform van moederbedrijf Stellantis. Dat brengt techniek naar de e-3008 die 'm in staat stelt om tot 700 km rijbereik te halen met een volle accu. Voor wie 3008 wil rijden maar nog niet over wil stappen op een volledig elektrische, blijft de huidige 3008-zonder-e nog een tijdje op de markt.