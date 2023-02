Peugeot e-208 straks te rijden voor €150 per maand?

Volgens sommige leasemaatschappijen, futurologen en mobiliteitsdeskundigen gaan we onze eigen auto uitzwaaien en in plaats daarvan steeds meer via abonnementen of deeldiensten autorijden. Of dat nou wel of niet gaat gebeuren, Peugeot wil er in elk geval ook op inspringen. Het ziet wel heil in het aanbieden van een leasecontract met een bescheiden maandelijkse prijs én een bescheiden kilometrage. In gesprek met het AD legt CEO Linda Jackson uit dat Peugeot hier in Frankrijk al een halfjaar een proef mee heeft gedraaid en het smaakt naar meer.

In Frankrijk werd er ingezet op een maandbedrag van €150, waarvoor je een Peugeot e-208 voor de deur kreeg. Nogal een verschil met de honderden euro's die je nu kwijt bent als je die auto wil private-leasen. Ook is het aanzienlijk goedkoper dan bijvoorbeeld het behoorlijk populaire abonnement dat Lynk & Co aanbiedt voor de 01, al is dat natuurlijk ook wel een behoorlijk forsere auto. Bij sommige auto's ben je maandelijks alleen al €150 kwijt aan mrb en (zeker als je jong bent) verzekering.

Kortom, het klinkt te mooi om waar te zijn. Er zit inderdaad ook wel een grote kanttekening aan het verhaal: het bedrag geldt voor 500 km rijden per maand. De Fransen die meededen aan de pilot betaalden 7 cent per kilometer boven die 500 km. Stel, je rijdt in een maand 1.000 km, dan ben je dus €185 kwijt. Nog steeds niet gek. "Zo heb je in de basis lagere kosten en kun je zelf de meerprijs in de hand houden," aldus Jackson. Ze belooft dat de 'Peugeot as you go' gedoopte constructie nog dit jaar ook in Nederland mogelijk wordt. "De exacte en definitieve prijs voor Nederland communiceren we later dit jaar," aldus Jackson, die ook nog niet duidelijk kan maken hoe lang zo'n contract bijvoorbeeld duurt en wat eventuele opzegtermijnen of andere voorwaarden zijn.