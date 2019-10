Peugeot e-208 populairder dan verwacht

Dat wil overigens niet zeggen dat het totale elektrische aandeel van de 208-verkopen zo groot zal zijn. Imparato daarover: “Het zou kunnen dat het initiële aandeel zo hoog is omdat relatief veel van de mensen die de 208 van tevoren bestellen geïnteresseerd zijn in nieuwe technologieën.” Mocht de vraag naar de e-208 zo hoog blijven, dan moet Peugeot gaan improviseren. De 208-fabriek heeft namelijk een productiecapaciteit van 300.000 auto’s per jaar, waarvan 20 procent, dus 60.000 auto’s per jaar, voor de productie van de e-208.

Om klanten te verleiden en vooral af te leiden van de flink hogere aanschafprijs hamert Peugeot op de totale kosten van e-208-bezit en -gebruik. Die zouden in Europa, volgens de Fransen, namelijk vergelijkbaar zijn met de gebruikskosten van een 208 met de 130 pk sterke 1,2-liter verbrandingsmotor die is gekoppeld aan een automaat. Daarnaast schrijft de elektrische variant volgens restwaarde-experts minder snel af.

De Peugeot 208 is in ons land te bestellen voor een bedrag vanaf € 17.580. Daarvoor krijg je een 75 pk sterke benzinemotor in het vooronder. Ga je voor de elektrische variant met een actieradius (WLTP) van 340 kilometer, dan betaal je minstens € 36.250. Peugeot presenteerde de 208 en de e-208 in maart in Genève. De productie van het model vindt plaats in de nieuwe fabriek van het merk in Kenitra, Marokko. Sinds afgelopen zomer is de auto te bestellen. Wanneer Peugeot Nederland de eerste auto’s levert, is nog niet bekend.