Peugeot deelt meer informatie over elektrische e-Boxer

Bij PSA wordt het gamma binnen zeer korte tijd versterkt met enkele elektrische modellen. De komst van de e-Boxer was al bekend, maar Peugeot bleef tot op heden wat summier met zijn informatie over deze elektrische besteller. Tot nu.

Eind april vorig jaar dook voor het eerst informatie op over de komst van elektrische versies van bestaande bussen uit de PSA-stal: de Citroën Jumper en Peugeot Boxer. Er werd wat gedeeld over de lengtevarianten en de bussen zouden tot 270 kilometer ver moeten komen. Meer informatie gaf Peugeot al die tijd niet prijs. Tot nu, want naast meer foto’s van de e-Boxer wordt er meer bekend over de specificaties.

Het blijft alsnog wat summier qua informatie, maar Peugeot deelt dat de e-Boxer leverbaar wordt met de keuze uit twee verschillende accupakketten: 37 kWh of 70 kWh. Daarbij kiest Peugeot dus voor iets andere pakketten dan het gebruikt in de compactere elektrische e-Expert. Bij die bestelbus bestaat de keuze uit 50 kWh of 75 kWh. Grappig genoeg schat Peugeot wel in dat beide bussen ongeveer even ver moeten kunnen komen op één volle acculading. Voor de e-Boxer ligt de geschatte actieradius op maximaal 340 kilometer. De e-Expert zou tot 330 kilometer moeten kunnen afleggen.

Peugeot deelt verder nog iets meer informatie over de formaten van de e-Boxer. Hij komt in vier verschillende lengtes met drie soorten hoogtes in de showroom te staan. Er kan tot 1.890 kg bagage worden meegenomen, al is de vraag wat er dan overblijft van de actieradius. Peugeot laat nog niet weten wanneer de elektrische bus in Nederland leverbaar wordt.