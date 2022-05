Peugeot 9x8: Le Mans-hypercar in definitieve uitdossing

De bestickering van de auto is eigenlijk het verrassendste element van de uiteindelijke 9x8, al zijn de basiskleuren hetzelfde als die van de eerder getoonde conceptversie: grijs met limegroene accenten. Alleen de stickers van de sponsors en de racenummers zijn nieuw. De uiteindelijke 9x8 heeft wel een iets andere voorspoiler gekregen en de grote Peugeot-letters zitten boven de grille in plaats van op de voorspoiler. Dat betekent dat Peugeot dus niet zoals bij zijn straatauto's de modelaanduiding boven het merklogo zet, in dit geval '9x8'.

Ook de krachtbron van de 9x8 was al bekend: dat is een 2,6-liter V6 die 520 kW (707 pk) loslaat op de achterwielen. Het blijft niet bij louter achterwielaandrijving, want de voorwielen worden aangedreven door een 272 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen wordt echter begrensd op 680 pk om te voldoen aan de regels uit het LMH-klassement. In de bodem van de auto zit een 900v-accu die samen met TotalEnergies/Saft is ontwikkeld. De Peugeot 9x8 weegt desondanks slechts 1.030 kilo. Hij meet 4,995 meter in de lengte en is twee meter breed. Wel zo handig voor endurance-evenementen: de 9x8 kan 90 liter aan brandstof meenemen.

Op het circuit gaat de 9x8 straks de strijd aan met onder meer de GR010 Hybrid van Toyota. Waar Peugeot nadrukkelijk heeft gezegd dat er géén straatversie van de 9x8 op de markt komt, doet Toyota dat wel met de GR010. De Peugeot 9x8 maakt zijn sportieve debuut tijdens de 6 Uur van Monza, die op 10 juli wordt verreden. Peugeot gaat daar met twee auto's rijden met ieder drie coureurs. De zes mannen die mee gaan doen zijn Paul di Resta, Loïc Duval, Mikkel Jensen, Gustavo Menezes, James Rossiter en Jean-Éric Vergne. Behalve de 6 Uur van Monza komt de 9x8 dit jaar nog in actie tijdens de 6 Uur van Fuji in Japan en de 8 Uur van Bahrein. Pas volgend jaar is de 9x8 voor het eerst te bewonderen tijdens de 24 Uur van Le Mans.