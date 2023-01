Peugeot 604 (1981) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De Citroën CX, XM en C6 spreken stuk voor stuk behoorlijk tot de verbeelding met hun bijzondere lijnenspel en ophanging. Peugeot ging wat behoudender te werk met de 604, 605 en 607, maar dat was een aanpak die vooral bij de eerste twee zijn vruchten afwierp. Zeker de Peugeot 604 was in zekere zin haast wat on-Frans, niet alleen vanwege het hoekige ontwerp, maar zeker door zijn weggedrag. Vertrouwenwekkend op een manier die je eerder verwachtte bij een Duitse concurrent, maar wel met de forse dosis comfort waarom de Fransen bekend stonden.

De 604 was een zeer serieuze poging van Peugeot om het ijkpunt, de Mercedes-Benz S-klasse, het vuur na aan de schenen te leggen. De 604 had helaas een belangrijke achilleshiel: zijn benzinemotor. De PRV-V6, een motor die voortkwam uit een samenwerking tussen Peugeot en Renault en waar later ook Volvo bij aanhaakte, was in beginsel ontwikkeld als V8. Dat blijkt onder meer uit de hoek waarin de cilinderbanken ten opzichte van elkaar staan, 90 graden in plaats van de voor een V6 meer gebruikelijke 60 graden. Verder had de PRV-motor lange tijd een ongelijke ontstekingsvolgorde. Het resultaat was een wat rauw lopende krachtbron die een beetje de verfijning miste die je in zo'n topmodel verwachtte.

Er waren ook turbodieselmotoren leverbaar in de 604, waarmee de kloeke Fransman er bijzonder vroeg bij was. Sterker zelfs: de 604 was het eerste model met een turbodieselmotor op de Europese markt. Het exemplaar dat we hier voor ons hebben heeft de genoemde V6 aan boord. De 2.8 om precies te zijn, er was ook een 2.7. In dit geval is de 155 pk sterke V6 gekoppeld aan een viertraps automaat, je kon de 604 eveneens met een handbak bestellen. Het laat zich allemaal bedienen vanuit een voor die tijd typerend gekleurd interieur. Bruin en beige overheersen, al ziet het er bij dit exemplaar nog fris uit. Zeker de veloursbekleding oogt netjes en dat is best een pluim waard na dik 41 jaar. De 604 heeft niet heel veel kilometers achter de rug: 102.156 km. Het blijft de vraag of die kilometers hard te maken zijn. De auto kwam immers pas in 2002 naar Nederland en heeft sindsdien een redelijk roerige eigenaarshistorie. Maar liefst negen particulieren hadden hem in hun bezit, de laatste deed hem eind december van de hand na slechts twee maanden.

Wat deze 604 verdient, is iemand die er wat langer trouw aan wil blijven. Zo op basis van de foto's lijkt het een keurig uitziende auto. De technische staat is een wat groter vraagteken en ook moet je bij 604's bedacht zijn op roest. €7.500 is de vraagprijs en dat lijkt best redelijk, mits de klassieker net zo goed blijkt te zijn als de plaatjes doen vermoeden.