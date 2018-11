Peugeot 508 SW ontvangt prijskaartjes

Eerder liet Peugeot al weten wat de First Edition van de nieuwe 508 SW moet gaan kosten. We hebben nu meer prijzen van de Franse stationwagen te pakken.

In juni dit jaar stelde Peugeot de stationversie van de nieuwe 508 aan de wereld voor: de 508 SW. Begin oktober plakte Peugeot de eerste prijskaartjes op de First Editions van de auto en nu heeft AutoWeek als eerste de prijzen van de reguliere versies in de smiezen.

Op benzinevlak start de prijslijst van de 508 SW in theorie bij € 43.940. Voor dat geld krijg je 180 pk sterke 1.6 PureTech onder de kap, een blok dat gekoppeld is aan een achttrapsautomaat. De 508 SW is dan uitgevoerd als Active. Liever de Allure? Reserveer dan een bedrag van € 46.290. De 1.6 PureTech is ook als GT-Line te krijgen. Peugeot vraagt € 49.980 voor die sportief aangeklede versie. Hoger op de benzineladder staat de 1.6 PureTech 225, een topversie die alleen als GT te krijgen is en die € 56.490 moet opbrengen.

Dieselen kan vanaf € 40.670 met de 1.5 BlueHdi 130, uitgevoerd als Active. Deze variant is een van de weinig versies die met een handgeschakelde zesbak geleverd wordt. Liever de Allure? Reserveer dan een bedrag van € 45.820. Dan krijg je wel direct de automatische transmissie. Meer dieselpret komt in de vorm van de 180 pk sterke BlueHDi, tevens voorzien van automaat én uitgevoerd als sportieve GT. Peugeot vraagt er € 57.270 voor.

BlueLease

Uiteraard heeft Peugeot ook BlueLease-versies bedacht, voor de leasemarkt bedachte uitvoeringen. Bij de BlueLease-versies is ook een 2.0 HDi met 160 pk te vinden. De prijslijst van die smaken is als volgt: