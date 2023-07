Peugeot 508 SW facelift (2023) – Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Peugeot 508 SW 1.2 PureTech 130 EAT8 Allure - €46.050

Peugeot is lekker aan het faceliften dit jaar. Naast een vernieuwde 208 en 2008 presenteerde het merk enkele maanden terug ook een vernieuwde 508, met een duidelijk aangepakt front en een iets minder duidelijk aangepakte achterzijde. Bij een facelift hoort natuurlijk ook een nieuwe prijslijst, met nieuwe prijzen en wijzigingen aan de (standaard-)uitrusting. Dat blijkt wel als we even terugbladeren naar de laatste keer dat de Peugeot 508 in deze rubriek schitterde. In 2018 was de simpelste versie van Peugeots grootste lage auto nog een diesel, de BlueHDi 130 met handbak. Zowel handbakken als dieselmotoren zijn nu in het geheel niet meer leverbaar, waarmee de keuze beperkt blijft tot benzineversies met automaat of plug-in hybrides. De goedkoopste facelift-508 is voorzien van wat ongetwijfeld de meestgebruikte aandrijflijn is binnen het voormalige PSA: de 1.2 PureTech-driecilinder met 130 pk en een EAT8-automaat.

Dat we nu voor de verandering over de SW in plaats van de Berline praten, heeft overigens geen gevolgen voor de uitrusting. De SW is met €46.050 precies €1.600 duurder dan een verder identieke Berline en dat lijkt ons zeker een overweging waard, al was het maar om de inruilwaarde. In beide gevallen praten we over een flink hoger bedrag dan in 2018, toen je nog een 508 kon kopen voor € 38.590. Dat verschil wordt veroorzaakt door inflatie, maar ook door de uitvoering. De Active van destijds is namelijk geschrapt, zodat de Allure nu de instapversie is.

Niet echt basis

Wie een beetje thuis is in de namen van Peugeot-uitvoeringen, weet dat dit dus verre van een kale auto zal zijn. Bij de 308 is de Allure bijvoorbeeld de tweede stap. Dat deze 508 op soortgelijk niveau staat, wordt meteen duidelijk bij een blik op de standaarduitrusting. Keyless entry en -start, de al aangehaalde automaat, een 10-inch touchscreen met navigatie, een 12,3-inch digitaal instrumentarium, climate control met twee zones en een automatisch dimmende binnenspiegel behoren allemaal tot de standaarduitrusting. De stoelen zijn weliswaar bekleed met zwarte stof, maar ogen toch verre van ‘basic’.

Ook visueel komt deze eenvoudigste 508 niet over als een basisuitvoering. Peugeot voorziet in alleraardigst ogend 17-inch lichtmetaal en spuit de 508 in een kleur naar wens. Standaard wordt de auto in de configurator getoond in het zwart, maar uw scribent koos zonder één cent extra te spenderen voor het stijlvolle ‘Blue Eclipse’. De enige kleur die de prijs wél opdrijft is ‘rouge Elixir’, maar voor het voorrecht van een rode 508 betaal je slechts €250 extra. In vergelijking met de Active van weleer valt op dat ook de donkere achterste zijruiten standaard zijn, waar weer niet iedereen blij van wordt. Ook is de omlijsting van diezelfde zijruiten nu altijd hoogglans zwart, waar een 508 voorheen ook geleverd kon worden met aluminiumkleurige omlijsting.

Nog een opvallende stap is er genomen als het gaat om de koplampen. De 508 van vóór de facelift was een van de laatste auto’s in deze klasse die nog geleverd kon worden met halogeenkoplampen, maar de nieuwe instap-508 stapt in één klap over op matrix-ledverlichting. Jawel: automatisch en adaptief grootlicht, op een instapversie! Dat is niet alleen prettig voor de bestuurder, maar oogt natuurlijk ook gewoon extra fraai en modern.

Comfort Business Pack

Uiterlijk is het verschil tussen deze Allure en de duurdere GT overigens minimaal. Laatstgenoemde (vanaf €49.150) heeft grotere wielen en een in zwart in plaats van carrosseriekleur uitgevoerde bumperlip, maar dat laatste valt nauwelijks op. Wel opent de GT de weg naar wat specifiekere opties, zoals leren bekleding en een panoramadak. Bij de Allure is de keuze aan opties beperkt. Een pakket met onder meer adaptieve cruisecontrol en een draadloze telefoonlader kost €1.300. Het ‘Comfort Business Pack’ vinden wij een regelrechte aanrader, omdat dit voor €600 fijne en uitgebreider verstelbare AGR-voorstoelen én stoelverwarming omvat. Wel zo prettig op lange ritten, die wij in deze ‘simpele’ 508 met veel plezier zouden afwerken.