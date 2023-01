Peugeot 408 wordt 408X

De auto die Peugeot in juni als 408 presenteerde zie je op deze foto's met modelnaam 408X op zich geplakt. We hebben hier te maken met de voor de Chinese markt bestemde versie van de Peugeot 408. Waarom de Peugeot 408 in China 408X gaat heten en niet 408? Dat heeft simpelweg te maken met het feit dat Peugeot er al een auto verkoopt die 408 heet. Overigens is de 408 niet de enige Peugeot die in China een andere naam heeft.

Allereerst de Chinese 408. Zonder X dus. De Chinese Peugeot 408 is een sedan die vooral van voren bezien bijzonder sterk auto's als de Peugeot 308 en dus ook op onze 408 lijkt. Daar heeft hij echter niet zover mee te maken. De Chinese 408 is namelijk een auto die in 2014 al op de Chinese markt kwam en die in 2018 ook al eens werd gefacelift. Sinds de facelift die Peugeot in 2022 op de sedan doorvoerde, heeft de auto een i-Cockpit-interieur. Hij deelt zijn techniek met de vorige generatie 308.

De tweede Peugeot die in China anders heet dan in Nederland is de 3008. 'Onze' Peugeot 3008 gaat in China namelijk als 4008 door het leven. Dat komt omdat Peugeot de huidige generatie 3008 in China nog zij aan zij met zijn voorganger verkocht en dus een andere naam moest krijgen. Die vorige 3008 is inmiddels ook in China niet meer leverbaar, maar dat heeft Peugeot er nog niet toe bewogen om de 4008 om te dopen in 3008. Zijn we er nog?