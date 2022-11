Peugeot 408 - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Eerder deze maand konden we alle prijzen van de nieuwe Peugeot 408 met je delen, waarbij we leerden dat de Franse hoogpotige liftback minstens €41.490 moet kosten. Hoewel de auto een hoop deelt met de Peugeot 308, is hij een stukje groter en plaatst Peugeot hem iets hoger in de markt. Vandaag ontdekken we wat dat voor gevolgen heeft voor de standaarduitrusting.

Peugeot 408 Allure, €41.490

Hoewel er in de toekomst ook een elektrische variant van de Peugeot 408 verschijnt, levert het merk de 408 nu nog met drie aandrijflijnen: twee plug-in hybrides en slechts eentje met 'gewoon' een verbrandingsmotor. Voor welke je ook kiest; zelf schakelen hoeft niet, want de 408 is er alleen met automaat. Voor de instapprijs van net even meer dan 40 mille krijg je de eenvoudigste aandrijflijn. Die bestaat uit een geblazen 1,2-liter driepitter met 130 pk en 230 Nm koppel. De automaat die Peugeot eraan koppelt heeft acht verzetten en zorgt ervoor dat de 408 met PureTech-motor desgewenst in 10,4 seconden op de 100 km/h zit.

Voor de plug-in hybride moet je veel dieper in de buidel tasten. Hoewel die op papier een flink lagere CO2-uitstoot kent en je er dus minder bpm hoeft af te rekenen, beginnen de prijzen van de met de 'Hybrid 180'-aandrijflijn uitgeruste Peugeot 408 bij €46.160. Voor dat bedrag krijg je wel een ruimere standaarduitrusting. Wens je de sterkste motorisering, dus de plug-in hybride met 225 pk, dan ben je aangewezen op de 'Allure Pack' of de 'GT', de tweede en derde uitrustingsniveaus van de 408. Overigens zijn alle uitvoeringen te bestellen met de conventionele aandrijflijn.

Als instapper weinig verschillen met duurdere uitvoeringen

Geef je geen cent meer uit dan €41.490, dan levert Peugeot de 408 als 'Allure'. Het is de instapper, maar als zodanig is die niet gemakkelijk te herkennen. Althans; vanaf het tweede uitrustingsniveau staat de 408 op 19-inch wielen en de Allure staat op 17-inch en dat is uiteraard een makkelijk te herkennen verschil. Verder zien de twee er exact hetzelfde uit. Beide hebben bijvoorbeeld getinte ruiten achter en ledverlichting-met-slagtanden vóór. Alleen de GT onderscheidt zich echt. Die heeft anders getekende achterlichten en led-matrixkoplampen, Peugeot-badges op de zijkanten en een andere grille. Ook is de GT als enige leverbaar op de kenmerkende 20-inch wielen die ook onder de introductie-408 zaten.

Bij de 408-zonder-meerprijs kun je kiezen uit drie metallic tinten: zwart, zilvergrijs en donkergrijs. Een witte of rode metallic lak kost €300 extra, de blauwe introductiekleur €400. De spiegelkappen van de 408 spuit Peugeot altijd zwart: dezelfde kleur als het kunstlederen gedeelte van de standaard-stoelbekleding heeft. Die bestaat voor de rest uit een grijze stof en ziet er voor een 'gratis' bekleding best bijzonder uit. De voorstoelen zijn overigens altijd in hoogte verstelbaar, waarbij die aan de bestuurderszijde immer verstelbare lendensteunen heeft.

Daarop plaatsgenomen kijk je naar een dashboard dat deels gehuld is in dezelfde stof als die je op de stoelen vindt. Dat dashboard biedt altijd plaats aan sfeerverlichting en twee grote schermen: eentje die als instrumentarium dient en eentje voor de infotainment. Onder het infotainmentscherm huist nog een klein scherm, waarmee je onder meer de climatecontrol kunt bedienen. Automatische airconditioning is standaard in de 408.

Een aantal standaard actieve veiligheidssystemen

Hetzelfde geldt voor het 'Pack Safety'. Dat bestaat uit cruisecontrol, een systeem dat in de gaten houdt of je nog wel bij de les bent, een stadsnoodremsysteem, verkeersbordherkenning en lane keep assist. Terwijl je daarmee veilig op weg bent, biedt het standaard infotainmentsysteem draadloos toegang tot Android Auto en Apple CarPlay. Ben je daarvan geen fan, dan heb je alsnog de beschikking over een navigatiefunctie en internetradio. Verbinden met Bluetooth kan uiteraard, evenals het systeem bedienen met knoppen op het stuur.

Aangekomen op je bestemming is parkeren relatief gemakkelijk door de parkeersensoren achter en een achteruitrijcamera. Sta je, dan zet je de motor af met een druk op de knop en kunnen de zijspiegels elektrisch inklappen. Wel zo fijn en lang niet voor elke auto een vanzelfsprekendheid.

Missen we iets?

Al met al zijn we best te spreken over de standaarduitrusting van de 408. Die is iets rijker dan die van de 308, wat past bij de reeds genoemde hogere marktpositionering. Goed, die 17-inch lichtmetalen wielen zijn voor een ongebruikelijke cross-over als deze wat aan de kleine kant, maar mogelijk biedt Peugeots accessoire-assortiment daarvoor een oplossing. Het altijd aanwezige infotainmentsysteem, de metallic lak, de cruisecontrol, de ledkoplampen en de automatische airconditioning maken een hoop goed. Wat heb je nu nog meer nodig?

Mogelijk ben je liefhebber van stoelverwarming of adaptieve cruisecontrol. Die zaken behoren natuurlijk tot de mogelijkheden. Voor adaptieve cruisecontrol dien je het 'Pack Drive Assist 1' te bestellen voor €400, waartoe ook uitgebreidere verkeersbordherkenning behoort. Stoelverwarming is los te bestellen en kost €200. Hetzelfde geldt voor een anti-diefstalalarm (€400) en parkeersensoren vóór (€300). Iets als een elektrisch bedienbare achterklep is alleen mogelijk op de GT.