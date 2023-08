In het najaar van 2003 betrapten we hem voor het eerst zonder camouflageplastic : de Peugeot 407. Op die auto debuteerde de ‘haaienbek’ die de Peugeots van de jaren daarna zou kenmerken. Een terugblik op de komst van de 407 en wat we bij AutoWeek met dat model deden.

De liefhebbers van een ‘klassieke’Peugeot-sedan? Die staan na 8 jaar 406 wel even met de mond vol tanden. Weg zijn de strakke rechte lijnen en de ingetogen neus. Peugeot stelt dat zijn D-segmenter ‘meer allure’ moet krijgen. De rij-introductie met de 407 volgt pas wanneer het in 2004 alweer bijna zomer is, maar de Peugeot-carriere komt nu rap op stoom. Enkele weken later is de 407 samen met Volvo’s S40 en de kreet ‘wordt dit uw volgende leasebak?’AutoWeeks coverster. Op de binnenpagina’s een grote multitest waarin de Peugeot het behalve tegen de Volvo opneemt tegen de Citroën C5, Ford Mondeo, Renault Laguna, Mazda 6 en Opel Vectra. De Peugeot verslaat de Renault, de Citroën en de Mazda. We zijn onder de indruk van het design en de stille en soepele loop van de tweeliter HDiF-diesel, maar de afwerking vinden we onder de maat en de bak schakelt hakerig. En wat zitten er toch (te) veel knoppen op die drukke console! Het blijft bij een vierde plek, Peugeot moet de compacte Volvo net voor laten gaan en de gevestigde orde houdt stand: Mondeo op twee en Vectra op een. De Peugeot is goed, maar niet goed genoeg ...

Nog extremer was de 407 SW

Wellicht kan de nog extremer vormgegeven stationwagon meer potten breken? Die debuteert eind 2004 als multitesttestslachtoffer. Weer in de ring met die vermaledijde Vectra. Nu gaat het om het model met benzinemotor (407 2.2. XT). Het koopje ‘Franse slag’ boven de conclusie doet het ergste vermoeden: de Peugeot draagt samen met de Volvo V50 de rode lantaarn. De 407 SW scoort met comfort en design, maar profileert zich verder onvoldoende. De Citroën C5 scoort als totaalpakket veel beter en deelt het podium met de Opel.

In 2009 Peugeot 407 in de Japanse hoek

De laatste multitest met de 407 rijden we in 2009. Naast the susual suspects komen er de Toyota Avensis en de Honda Accord bij. Een auto die bij zijn debuut al moeilijk meekomt, krijgt het doorgaans alleen maar moeiljiker als er jaren bijkomen. En dat blijkt: “De leeftijd van de 407 valt af te lezen aan zijn koets en het dashboard. De 408 die op de planning staat komt geen moment te vroeg.” We hebben nog wel een goed woordje over voor veiligheidsvoorzieningen en het verbruik. Maar in de conclusie valt bij de 407 het woord ‘hekkensluiter’en volgt nog een sneer naar de omslachtige bediening. De dan nieuwe Avensis wint de test.

Bij opvolger is haaienbek verleden tijd

De 407 in een notendop: geen slechte auto maar hij scoort op zijn best middelmatig ten opzichte van zijn concurrenten. Maar, nieuwe ronde, nieuwe kansen. In 2011 verschijnt zijn opvolger, de 508. Het haaienvoorkomen is terug naar de diepe zeebodem gestuurd. De liefhebbers van het ‘klassieke’ Peugeot worden weer op hun wenken bediend.

Bovengenoemde tests zijn enkele voorbeelden, de Peugeot 407 kwam nog veel vaker in actie. Hier vind je alle tests die AutoWeek met de Peugeot 407 heeft gedaan. Daar zitten ook tests bij van de 407 Coupé. Als ingelogde gebruiker kun je de vergelijkende tests als pdf downloaden.