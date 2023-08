Peugeot 406 Coupé (1998) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De Peugeot 406 Coupé is volgens velen één van de meest geslaagde Peugeots ooit. Het is nog altijd een bijzondere verschijning, ook al begint hij op leeftijd te raken. Met de 3.0 V6 is het ook nog eens een lekker vlotte auto en nu staat er zo een te koop.

Peugeot en Pininfarina hebben een uitgebreide geschiedenis samen, maar in 1997 kwam de samenwerking tot een van de hoogtepunten. Toen verscheen namelijk de Peugeot 406 Coupé en die werd direct bestempeld als een poor mans Ferrari. Op basis van een doodgewone middenklasser had Peugeot plots een ware smaakmaker in huis. Dat hij zijn basis deelde met de gewone 406 was vooral niet te missen in het interieur en dat werd dan juist een beetje als een minpuntje van de 406 Coupé gezien. Ook maakte hij vanwege de bescheiden afkomst qua prestaties misschien niet altijd waar wat je er op basis van zijn sportieve lijnenspel van zou verwachten. Met de grootste motor, de 3.0 V6, klopte het recept al met al het best. Dat is dan ook de versie die tegenwoordig als youngtimer ook nog het meest geliefd is. Dit exemplaar uit 1998 heeft die motor in het vooronder en gelukkig is die ook nog eens aan een handbak gekoppeld.

Het is nog altijd een frisse verschijning, zeker zo in het lichtblauw met de originele wielen eronder. Een knap exemplaar bovendien, afgaande op de foto's. Dat geldt overigens wel vooral voor het exterieur, want in de 406 Coupé ziet het er een slagje minder tijdloos uit. Niet alleen vanwege de typische jaren 90-print op de stoffen bekleding, maar ook vanwege de staat ervan. Dat is jammer. Eigenlijk zou deze 406 Coupé, zeker met de dikste motor, met leer beklede zetels verdienen.

Wat dan wel weer voor specifiek deze 406 Coupé spreekt, is dat de auto pas één particuliere eigenaar heeft gehad. Dat hoor je goed; onlangs heeft de eerste eigenaar er afstand van gedaan, na ruim 25 jaar. Als dat geen ware liefde was. Er is in die periode ruim 230.000 km met de auto gereden en dat is gezien zijn leeftijd een keurige kilometerstand. Niet bepaald weinig en toch ook zeker nog niet een stand waarbij je je al te grote zorgen moet maken over de staat van de techniek. Dat de auto dealeronderhouden is en datdit zo te zien goed gedocumenteerd is, is een belangrijk pluspunt. Met een vraagprijs van €4.250 is het zeker niet de goedkoopste 406 Coupé, al lijkt het ons gezien de historie en de V6 een schappelijke vraagprijs.