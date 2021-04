Peugeot 405 vs. Fiat Croma - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

In de tweede helft van de jaren 80 bracht zowel Peugeot als Fiat een nieuwe middenklasser op de markt. Fiat kwam in 1986 met de Croma en Peugeot een jaar later met de 405. Qua leeftijd ontliepen ze elkaar dus amper wat. Daarbij waren het voor die tijd allebei erg goed uitziende auto's, waar Peugeot designhuis Pininfarina en Fiat tekenmeester Giorgetto Giugiaro voor kon bedanken.

Dat bleek ook wel uit onze dubbeltest van nu exact 30 jaar geleden. We pakten er een 405 en een Croma bij die nagenoeg hetzelfde kostten (ruim 47.000 gulden) en allebei waren voorzien van een turbodieselmotor. Beide modellen moesten natuurlijk vooral ook de zakelijke markt aanspreken en dan waren deze diesels de meest voor de hand liggende keuzes.

Om eens uit te zoeken welke van de twee nou het beste was als je inderdaad veel op de weg zat, reden we ermee naar Genève. Een goed eind rijden op één dag, om eens te zien hoe je na een dag op de weg uit allebei de auto's stapte. De Peugeot rolde eruit als favoriet, omdat die toch net een wat comfortabelere indruk maakte. Ook waren de afwerking, de ruimte voor passagiers achterin, het zitcomfort, de vering en het geluidsniveau van de motor beter dan in de Fiat.

Einde verhaal voor de Fiat, zou je denken. Nou, nee hoor. Met de Croma wist Fiat ons echt wel te overtuigen destijds. De Italiaan had namelijk ook weer enkele streepjes voor op de 405. Een belangrijk voordeel was het verbruik. De Croma had namelijk voor hetzelfde geld als de 405 een grotere (2.0 vs. 1.8) turbodieselmotor, eentje met directe inspuiting én dus een gunstiger verbruik. De Croma was daarmee pionierend bezig, tot die tijd waren direct ingespoten diesels vooral bekend in de wereld van de vrachtwagens. Daarbij bood de Croma een veel beter bruikbare laadruimte achterin, omdat-ie een hatchbackklep, deelbare achterbank en een veel lagere tildrempel had. Daarbij was de Croma ook nog eens beter uitgerust dan de 405 voor dezelfde prijs. Zaken als elektrisch bedienbare ramen voor en achter, een armsteun, automatische klimaatregeling en gordijntjes achterin waren - in tegenstelling tot in de 405 - aanwezig.

Onderaan de streep was het dan ook een moeilijke keuze. Echt een winnaar was moeilijk te kiezen, aangezien ze allebei net even wat andere eisen beantwoordden. De Peugeot was comfortabeler, beter afgewerkt, stiller en overtuigender qua ontwerp, de Croma luxer, wat praktischer en zuiniger. Uit de verkoopcijfers blijkt echter heel duidelijk welke van de twee modellen het beste aansloeg. Peugeot verkocht in Nederland in totaal dik 83.000 405's. Fiat verkocht van de eerste Croma pakweg 8.000 stuks.