Peugeot 4008 weer helemaal actueel

Eerder dit jaar voerde Peugeot een facelift door op zijn twee SUV's: de 3008 en 5008. Nu is ook de 4008 weer helemaal actueel, ook die SUV van Peugeot is namelijk vanbinnen en vanbuiten bijgewerkt.

'Wacht even', horen we je denken. 'Dit is toch een 3008?'. Klopt, maar niet helemaal. De 4008 die Peugeot momenteel produceert, is een verlengde versie van de auto die wij in Europa als 3008 kennen. De alleen in China geleverde 4008 ondergaat nu dezelfde facelift als die Sochaux eerder op de 3008 en 5008 doorvoerde.

De Chinese 4008 krijgt net de als de 3008 en 5008 eerder een compleet nieuwe voorkant. De grille loopt ook op de 4008 optisch door onder de koplampen en neemt er voortaan een 'hapje' uit. Ook nieuw voor de 4008 zijn de inmiddels bekende vanuit de koplampen in de bumper doorlopende led-verlichting. De Peugeot 4008 is met zijn lengte van 4,51 meter zo'n 6 centimeter langer dan de hier bekende 3008. De wielbasis van de auto is eveneens 6 centimeter groter en bedraagt 2.73 meter. Peugeot levert de 4008 in China naast de 5008. De 5008 is optisch identiek aan de versie die hier wordt geleverd.

In Europa kennen we modelnaam 4008 misschien vooral van het enige niet in Nederland geleverde lid van een oude SUV-drieling van Peugeot, Citroën en Mitsubishi. Mitsubishi had (en heeft) de ASX, Citroën de C4 Aircross en Peugeot de 4008. Leuk weetje: Peugeot verkoopt in China naast de 4008 ook een SUV die 3008 heet. Die Chinese Peugeot 3008 is niets meer dan een aangepaste versie van de vorige generatie 3008 die in Europa 2016 van de markt verdween.