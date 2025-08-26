De Peugeot 308 is al best scherp gelijnd, maar de Fransen doen er bij de facelift nog een schepje bovenop. Ook krijgt de elektrische e-308 een wat groter rijbereik.

Peugeot trekt het doek van de gefacelifte 308 en je hoeft geen twee keer te kijken om te zien dat je met de vernieuwde Peugeot 308 te maken hebt. De gefacelifte Peugeot 308 heeft een stevig gewijzigde neus met opvallende zwarte luchtinlaten links en rechts, die de rijwind naar de wielkast leiden en de stroomlijn ten goede moeten komen. Bijzonder is dat net daarboven voortaan de dimlichten zitten. De lampen helemaal bovenaan de neus zijn nu enkel nog voor de dagrijverlichting. De verticale lichtunits lopen visueel door in de donkere strepen die de grille vormen. Het is al met al net even wat meer in de stijl van nieuwere Peugeots zoals bijvoorbeeld de 3008.

Aan de achterzijde is het nieuws een stuk minder omvangrijk, al krijgt iedere 308 hier nu de diagonale led-stripjes die tot nu toe alleen op de duurdere versies te zien waren. In het interieur is het ook bij het bekende gebleven, al moeten hier nieuwe 3D-graphics in het standaard digitale instrumentarium een wat frissere indruk geven.

Het grootste technische nieuws bij de 308 is vermoedelijk al geweest. Sinds begin 2024 kreeg de auto namelijk al nieuwe hybridetechniek en een vernieuwde plug-in hybride aandrijflijn, met een tot 85 kilometer vergroot elektrisch bereik. Die blijft, maar de volledig elektrische Peugeot e-308 komt wel verder dan voorheen. De actieradius van de Peugeot e-308 stijgt van 416 naar ongeveer 450 kilometer. Een accu die netto geen 50,8 kWh maar nu 55,4 kWh groot is, draagt daaraan bij. Een accu met dat formaat kennen we nog niet bij Peugeot en het gaat dus ook niet om de aandrijflijn van de eerder gepresenteerde e-408. De e-408 is met 210 pk ook een stuk krachtiger dan de e-308, die opnieuw 156 pk tot zijn beschikking heeft. Het bijladen van de Peugeot e-308 gaat met een 11 kW driefasenlader of een 100 kW-snellader. Met die laatste ben je 32 minuten bezig voor bijladen van 20 naar 80 procent.

Wil je liever gewoon met brandstofkracht in de weer, dan is er dus de reeds genoemde 195 pk sterke plug-in hybride, maar er is ook weer een Hybrid. Die heeft een 145 pk sterke aandrijflijn. Bij de Hybrid heb je een zestraps automaat met dubbele koppeling, de Plug-in Hybrid heeft een zeventraps exemplaar.

De vernieuwde Peugeot 308 en 308 SW zijn vanaf het najaar verkrijgbaar, we weten nog niet wat ze kosten.