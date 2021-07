Peugeot 308 SW op de prijslijst

Peugeot stelde in juni de nieuwe 308 SW voor, de stationwagon-variant van de nieuwe 308. Net als de hatchback is ook de SW opmerkelijk verpakt. De auto heeft dezelfde expressieve snuit als de conventionele hatchback, maar heeft een volledig eigen achterste met een eigenwijze spoiler onderaan de achterruit. Wie wel gecharmeerd is van de jongste 308 SW kan het model nu bestellen.

De vanafprijs bedraagt € 29.090. Voor dat bedrag overhandigt Peugeot je de sleutels van de 308 SW met 110 pk 1.2 PureTech onder de kap, uitgevoerd als Active Pack Business. Over de gehele linie bedraagt de meerprijs van de SW ten opzichte van de reguliere vijfdeurs € 1.300. Dat betekent dat de 308 SW met krachtigere 130 pk 1.2 PureTech in combinatie met handbak en Active Pack Business een vanafprijs heeft van € 30.590. Die krachtbron is ook in combinatie met een achttraps automaat leverbaar en kost in dezelfde Active Pack Business-uitmonstering € 33.490. Peugeot levert de 308 SW ook in de uitvoeringsniveaus Allure, Allure Pack Business, GT en GT Pack Business.

Dieselmotoren zijn ook nog steeds van de partij. De 308 SW met 130 pk 1.5 BlueHDi heeft een vanafprijs van € 34.560. In dit geval heb je een handgeschakelde zesbak en is de stationwagon uitgevoerd als Active Pack Business. Vanaf uitvoeringsniveau Allure Pack Business is de 308 SW 1.5 BlueHDi verkrijgbaar met automaat. Die kost € 40.960.

Interessanter zijn wellicht de plug-in hybride aandrijflijnen. Net als de vijfdeurs levert Peugeot de 308 SW ook als Hybrid 180 en Hybrid 225. De 180 pk plug-in hybride heeft een vanafprijs van € 36.730. Voor dat geld krijg je de sleutels van de Active Pack Business-uitvoering overhandigd. De 225 pk stekkerhybride is er alleen als GT en GT Pack Business en kost dan achtereenvolgens € 43.230 en € 45.430. Bestellen kan per direct, de eerste exemplaren worden naar verwachting in januari afgeleverd.

De 308 SW heeft een bagageruimte van 608 liter, al kun je met de achterbank plat tot 1.934 liter aan spullen kwijt. In deze video vertelt Jan Lemkes je alles over de nieuwe Peugeot 308 SW.