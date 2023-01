Peugeot 306 (1998) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Altijd al een nieuwe Peugeot 306 willen rijden, maar had je in de jaren 90 nog geen rijbewijs of het geld nog niet? Dit is dé kans om het alsnog te ervaren. Deze Peugeot 306 komt zo goed als nieuw na heel wat jaren uit de showroom rollen.

Bij sommige auto's kun je je afvragen wat ze in vredesnaam voor bestaan hebben gehad om op hoge leeftijd nog puntgaaf te zijn. In het geval van deze Peugeot 306 geeft de eigenarenhistorie al wat duidelijkheid. Deze 306 is namelijk minstens sinds 2000 al in handen van autobedrijven. Waarschijnlijk heeft de auto sindsdien warm en droog in de showroom gestaan en is er om de één of andere reden nooit overgegaan tot verkoop aan een particulier. Dat heeft als gevolg dat we hier met een 306 te maken zoals je die waarschijnlijk niet snel of zelfs nooit meer aantreft in Nederland.

De foto's spreken eigenlijk al voor zich. Vooral die van de motorruimte laten zien dat deze 306 echt amper de weg op is geweest. De kilometerteller ook: die geeft slechts 25.002 NAP-geverifieerde kilometers aan. Gemiddeld slechts 1.000 per jaar dus, al zijn ze waarschijnlijk bijna allemaal in de eerste jaren geklokt. In het interieur hetzelfde verhaal: vooral de niet heel tijdloze stoelbekleding verraadt direct de leeftijd van de 306, maar de staat ervan zeer zeker niet. Is het dan echt een smetteloze auto? Nou, niet helemaal. Als we écht gaan muggenziften, kunnen we ontbreken van het Peugeot-logo op de achterklep als een klein smetje aanmerken.

Het is ons een raadsel waarom uitgerekend deze verder vrij onopmerkelijke 306 sedan al die jaren zo beschermd van de grote boze buitenwereld is gebleven. Het levert in elk geval een bijzonder resultaat op. Overigens geldt wel dat een auto die zo lang zo weinig heeft gereden niet per se een goede auto is. Het oogt allemaal nog wel fris, maar het kan mogelijk geen kwaad om de auto technisch grondig na te lopen en onder meer te controleren op eventueel uitgedroogde rubbers en slangen.

Er wordt vanwege de met recht uniek genoemde staat een behoorlijk bedrag voor de 306 gevraagd: €5.950. Dat is veel voor een Peugeot 306 sedan, al rechtvaardigt de bijzondere staat en geschiedenis dat mogelijk wel. Dan is alleen nog de vraag wie hier genoeg van gaat watertanden om aanschaf te overwegen. Dat moet wel een liefhebber zijn.