Peugeot 3008 ook als 180 pk sterke plug-in hybride

Wie in de markt is voor een Peugeot 3008, kan al uit diverse aandrijflijnen kiezen. Een aanzienlijk deel daarvan is ook nog eens in hoge mate geëlektrificeerd. De 3008 komt dit jaar ook nog eens met een nieuwe mild-hybride aandrijflijn, maar dat is niet het enige nieuws. Er komt eveneens een nieuwe plug-in hybride variant.

De Peugeot 308 is al verkrijgbaar als Hybrid 225 met 225 pk en als sterkere Hybrid 300, maar die twee plug-in hybrides krijgen binnenkort gezelschap van een derde variant: de Hybrid 180. De Peugeot 3008 Hybrid 180 heeft net als zijn sterkere broers een 1.6, al levert die nu geen 180 pk of 200 pk, maar 150 pk en 300 Nm. De elektromotor levert 110 pk, net als die van de Hybrid 225. Het systeemvermogen: 180 pk en 360 Nm. Het geheel is gekoppeld aan een achttraps automaat. Interessant is verder het accupakket. Dat is met een nettocapaciteit van 11,3 kWh iets kleiner dan het exemplaar in de Peugeot 3008 Hybrid 225 en Hybrid 300 (12,9 kWh). De Peugeot 3008 Hybrid 180 komt tot 59 kilometer ver op een volle accu en daarmee moet hij zijn sterkere broertjes (63-65 kilometer) op kleine afstand voor zich dulden.

De Peugeot 3008 Hybrid 180 zoemt in 8,8 tellen naar de 100 km/h en heeft een topsnelheid van 215 km/h. De 3008 Hybrid 180 heeft als Active Pack Business een fiscale vanafprijs van €43.410. Let wel, dat is zonder kosten rijklaarmaken. Hij is er ook als Allure Pack Business en heeft dan een fiscale vanafprijs van €44.710. De Peugeot 3008 met deze nieuwe plug-in hybride aandrijflijn is zo'n €1.500 goedkoper dan de Hybrid 225.