De Peugeot 208 is een regelrecht schot in de verkooproos gebleken. De compacte Fransman is inmiddels vier jaar oud en dat betekent dat er een gefacelifte versie klaarstaat om het succes te verlengen. Dit is de vernieuwde Peugeot 208, direct te zien als elektrische e-208!

Highlights gefacelifte Peugeot 208

Elektrische e-208 met 136 pk of 156 pk

Tot 400 kilometer bereik

75 pk en 100 pk sterke benzinemotoren met handbak

100 pk en 136 pk sterke mild-hybride benzinemotoren met automaat

Nieuwe infotainment, minder uitvoeringen

In november op de markt

De Peugeot 208 was in 2022 niet alleen de populairste nieuwe auto in Nederland, maar zelfs de best verkochte auto in Europa. Wereldwijd zijn er al bijna 1 miljoen exemplaren van de huidige generatie verkocht. Ook nu de kleine broer van de 308 inmiddels vier jaar oud is, doet de auto het nog heel behoorlijk. Zo zijn er in het eerste halfjaar van 2023 in ons land bijna 6.000 nieuwe 208's geregistreerd, goed voor een plekje achter de niet aan te slepen Tesla Model Y in de halfjaarlijkse registratiecijfers. Om te voorkomen dat de interesse in het model afneemt én om de auto direct zowel optisch als technisch fijn te slijpen, krijgt de Peugeot 208 een facelift.

Elektrische Peugeot e-208

We beginnen met de elektrische versie van de 208: de Peugeot e-208. Van alle 208's die dit jaar in Nederland zijn geregistreerd, had immers bijna 60 procent een elektrische aandrijflijn. Bovendien is de e-208 de variant vooralsnog de enige variant die de Fransen laten zien.

Net als de eerder gefacelifte 508 en 2008 ontvangt ook de vernieuwde Peugeot 208 designelementen van de Inception Concept, het studiemodel van begin dit jaar waarmee Peugeot een nieuwe designweg in sloeg. De koplampen behouden hun vorm, maar krijgen wel een nieuwe indeling. De drie verticale led-elementen die de klauwen van een kat symboliseerden maken bij de GT-uitvoering plaats voor drie kleinere ledsegmenten. De klauwverwijzing vind je voortaan in de bumper. Waar de 208's voorheen maximaal één led-uitloper onder elke koplamp had, zijn dat er bij elke uitvoering van de 208 voortaan drie. Net als bij de 508 en 2008 neemt de grille een nog prominentere plek in in het front. De grille en bumper lopen optisch meer over in elkaar, maar zo intens als op de vernieuwde 508 wordt het niet. Daarbij is de grille aan de onderzijde een stuk breder dan voorheen.

Het oude Peugeot-logo maakt plaats voor het nieuwe 'retro-exemplaar'. Dat is een maatje groter en prikt door de bovenrand van de grille in. Tussen de motorkap en de grille staat net als eerder de modelnaam uitgeschreven. Ditmaal - net als achterop - met een nieuwe typografie. De drie verticale ledstrepen die de achterlichten van de 208 momenteel typeren, maken plaats voor drie horizontale strepen. De 208, 2008 en 508 hebben nu elk een eigen achterlichtsignatuur. De GT-versie profiteert daarbij van de komst van led-achteruitrij- en knipperlichten. Het Peugeot-logo verdwijnt van de achterklep. De tussen de achterlichten uitgeschreven merknaam blijft, maar is in dezelfde nieuwe typografie als de modelnaam uitgeschreven. Over typografie gesproken: ook de bij de elektrische e-208 in de C-stijl aangebrachte 'E' is in een ander lettertype uitgevoerd. Detailwerk.

Geen facelift zonder de introductie van nieuwe kleuren en dus heeft ook Peugeot uitgebreid geroerd in verschillende verfpotten. Het knallende Jaune Agueda dat je op deze foto's ziet is nieuw. Een twwede nieuwe kleur luistert naar de naam Gris Selenium. Elke 208 heeft voortaan zwarte zijspiegelkappen. De GT-uitvoering herken je daarbij onder meer aan de zwarte wielkastranden. Een zwart dak is bij de GT's optioneel. Peugeot introduceert verder nieuwe 16- en 17-inch grote lichtmetalen wielen.

Interieur

Ook in het interieur verandert er het een en ander. Zo vind je op het stuurwiel het nieuwe Peugeot-logo. Eind 2022 werd het al kleine keuzeknuppeltje van de automaat vervangen voor een kleiner keuzehendeltje. Daar verandert dus niets. Wel krijgen de Peugeots 208 met handbak een nieuwe pookknop. Achter het stuurwiel van de Allure- en GT-versies zit een 10-inch digitaal instrumentarium met een nieuwe lay-out. Bij de GT-uitvoering is dit ook nog eens een scherm met 3D-effect. De Active-uitvoering - de instapper - moet het net als eerder met analoge klokken een een 3,5 inch scherm doen.

Groter nieuws - in letterlijke zin - vind je centraal op het dashboard. Waar alle versies met uitzondering van de GT voorheen standaard een 7-inch infotainmentscherm hadden, heeft élke 208 nu standaard een 10-inch display. Inderdaad, ook de Active dus. Wel is het scherm in de Allure- en GT-versies van hogere kwaliteit. Het besturingssysteem is overigens grondig herzien en ondersteunt onder meer draadloze verbinding met Android Auto en Apple CarPlay. De fysieke tuimelschakelaars onder de ventilatieroosters, blijven behouden. Verder profiteren diverse uitvoeringen van nieuwe stoelbekleding. Zo is onder meer alcantara bekleding met groene stiksels optioneel voor de GT-uitvoering.

Techniek: tot 400 kilometer bereik én mild-hybride motoren

Al in september vorig jaar introduceerde Peugeot een nieuwe elektrische aandrijflijn voor de e-208. De 136 pk sterke variant met 50 kWh accu kreeg een 156 pk sterke versie met een 51 kWh accu boven zich. Die sterkere variant was goed voor een bereik van tot 400 kilometer en was enkel als GT beschikbaar. Kort hierop verdween deze motorversie uit het leveringsgamma. De nu gefacelifte Peugeot e-208 wordt gewoon weer met die twee aandrijflijnen gepresenteerd. De 136 pk krachtige versie met een bereik van 362 kilometer blijft dan ook bestaan en de 156 pk sterke versie - met 3-fase 11 kW-boordlader - is dus ook weer van de partij.

Een groot deel van de verbrandingsmotoren blijft ongewijzigd. Zo is er weer een 75 pk sterke 1.2 PureTech-benzinemotor met een handgeschakelde vijfbak en een 100 pk sterke 1.2 PureTech die aan een handgeschakelde zesbak is geknoopt. De mogelijkheid om deze 1.2's aan een automaat te knopen, lijkt te komen te vervallen.

Net als diverse andere Stellantis-producten maakt ook de Peugeot 208 kennis met mild-hybride benzinemotoren. Er komen 100 pk en 136 pk sterke 1.2 PureTech's met een 48v mild-hybride systeem, compleet met een e-DSC6 geheten zestraps automaat met ingebouwde elektromotor. Het verbruik van deze versies moet tot 15 procent lager liggen dan dat van de reguliere benzineversies met handbak.

Fijnslijperij

Kleine maar niet onbelangrijke aanpassingen: Peugeot heeft de parkeerhulpcamera's verbeterd. Deze sturen voortaan HD-beeld naar het infotainmentscherm. Ook is een HD-parkeercamera aan de voorzijde beschikbaar, maar wel optioneel. De Allure en GT hebben voortaan drie USB-C-aansluitingen voor en een USB-A-port achter en de optionele inductielader (standaard op de GT) om je telefoon mee op te laden is voortaan een stuk krachtiger.

De Peugeot 208 is er momenteel als Active, Active Pack, Style, Allure, Allure Pack én als GT. Dat kan overzichtelijker, meent Peugeot. De vernieuwde Peugeot 208 komt namelijk alleen als Active, als allure en als GT.

Peugeot E-208 facelift in november 2023 orderboeken. Prijzen en uitgebreide informatie over de uitrusting volgen in de aanloop naar de marktintroductie.