Peugeot 205 - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Met de 205 zette Peugeot in 1983 een model op de markt dat van meet af aan gretig uit de showroom werd geplukt. De Fransen hadden met het ontwerp kennelijk de spijker op z'n kop geslagen. Gelukkig maar voor Peugeot, want het merk balanceerde op dat moment op de rand van de afgrond. Dat de 205 zo aansloeg was dus niet alleen een mooie meevaller, maar bittere noodzaak. Niet voor niets wordt de deux cent cinq ook wel 'de redder van Peugeot' genoemd. In de tweede helft van de jaren 80 verkocht de 205 nog steeds goed en het was voor Peugeot helder dat het bij eventuele vernieuwingen het geslaagde recept niet teveel moest veranderen.

In 1987 introduceerde Peugeot de eerste echt opvallende verandering op de 205. De op dat moment kleinste telg van de familie kreeg namelijk een geheel nieuw dashboard. Het toch duidelijk uit de jaren 80 stammende originele dashboard, met vooral de schuivers voor de klimaatbediening als verouderd detail, maakte plaats voor een vrijwel van top tot teen vernieuwd exemplaar. De ventilatieroosters verhuisden wat verder naar boven en voortaan waren er drie draaiknoppen centraal op het dashboard om de verwarming en ventilatie mee te bedienen. Wat wel vrijwel hetzelfde bleef, was dat bij de meeste versies de waarschuwingslampjes (en het enkele lampje voor de richtingaanwijzer) van het instrumentarium gescheiden bleven en in een apart deel erboven zaten. Bij de GTI bleef het één open instrumentarium met de waarschuwingslampjes centraal tussen de klokken. Verder introduceerde Peugeot vernieuwde stuurwielen in de 205.

In 1991 kwam de 'Phase 2', al kun je in zekere zin stellen dat dit dus al de tweede 'facelift' was. In dit geval veranderde er wel meer, vooral aan de buitenkant van de 205. Om te beginnen maakten de oranje knipperlichtglaasjes aan de voorzijde plaats voor kleurloze exemplaren. Aan de achterkant was de vernieuwing nog beter zichtbaar, want daar prijkten voortaan compleet nieuwe achterlichtunits - ook met 'grijze' knipperlichten - meer in de stijl van bijvoorbeeld de inmiddels op de markt verschenen 405. Hier trof je nu enkel de knipperlichten, achterlichten en remlichten. De achteruitrijlichten waren verdwenen en nu was één enkel exemplaar in de achterbumper rechts van de kentekenplaat ervoor verantwoordelijk om achteruitrijden aan te geven. Ook verdween het kenmerkende 'wasbord' tussen de achterlichten bij het gros van de uitvoeringen.

Daar bleef het niet bij. In het interieur veranderde er ook weer het één en ander. Het meest opvallende was dat voortaan de verschillende lichtgrijze tinten in het interieur verdwenen en het voortaan zwart kunststof was dat de klok sloeg. Ook waren de portieren nu in bijna alle versies tot aan de raamlijn bekleed, in plaats van dat er nog een strookje lakkleur te zien was. Niet veel later maakte de 205 ook kennis met katalysatoren, wat er onder meer toe leidde dat de GTI een tandje minder krachtig werd. Uiteindelijk zou de 205 het nog zeven jaar volhouden en zouden er in de loop der jaren nog hier en daar wat kleine vernieuwingen worden geïntroduceerd. Zo kwam er bijvoorbeeld op de valreep in de Génération nog een moderner stuurwiel te zitten, dat wel enigszins vloekte met de rest van het interieur.