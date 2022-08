Peugeot 205 (1985) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De tijden dat je een prima Peugeot 205 voor onder de €1.000 kon kopen zijn zo langzaamaan wel voorbij. Zeker voor een exemplaar met een lage kilometerstand en een hoog liefhebbergehalte moet je nu opvallend diep in de buidel tasten. In dat kader is deze 205 uit 1985 eigenlijk een koopje.

Nee, het is geen GTI, Roland Garros of Rallye, maar toch is deze Peugeot 205 uit 1985 er eentje die ongetwijfeld het hart van veel 205-liefhebbers sneller doet kloppen. Dat zit hem dan vooral in zijn leeftijd. De spoeling 205-jes uit de eerste bouwjaren is immers vrij dun en dit is een exemplaar dat zo te zien met een klein beetje liefde zo weer in een knappe originele staat te brengen is. We zien in het interieur bijvoorbeeld de af-fabriek radio en ook zitten de karakteristieke originele wieldoppen nog op de auto. De 205 staat zo te zien ook nog aardig in zijn lak en de kunststofaccenten, waaronder de Accent-specifieke dikkere stootstrips en het dakspoilertje, zijn nog netjes zwart. Naar ons weten had hij alleen oorspronkelijk geen bumperspoilers in carrosseriekleur.

Een aandachtspunt is het interieur. De stoelhoezen wekken immers de indruk dat er versleten bekleding verborgen wordt gehouden, al zou het natuurlijk kunnen meevallen. Misschien is de boel daardoor juist wel goed beschermd en netjes gebleven en vond de vorige eigenaar het zo simpelweg mooier staan. In ieder geval was de vorige eigenaar verknocht op deze 205, want die hield hem maar liefst 21 jaar in bezit. Dat wekt vertrouwen! De kilometerstand van slechts 141.000 km is, zeker gezien zijn leeftijd, ook opvallend. Dat hoeft niet gunstig te zijn voor de motor, het kunnen immers vooral veel korte ritjes zijn geweest, maar de 205 heeft in ieder geval een betrekkelijk rustig leven gehad. Let bij zo'n vroege 205 wel op verscholen roest, daar waren ze in de beginjaren nog wel wat gevoeliger voor dan later. Net voor het rechter achterwiel lijkt er iets aan de koets te zijn geklust.

Al met al staat hier in ieder geval een interessante ruwe diamant voor 205-liefhebbers, zeker voor het geld dat ervoor wordt gevraagd. €2.000 is de vraagprijs, dat is in het licht van de huidige 205-prijzen en de zeldzaamheid van zo'n oudje niet veel. Snel je slag slaan dus, deze blijft waarschijnlijk niet heel lang staan.