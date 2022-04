Peugeot 204 (1968) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Met het mooiere weer in aantocht is het een aantrekkelijk vooruitzicht om een lekker stuk te gaan toeren met een klassieker. Dat moet de nieuwe eigenaar van deze Peugeot 204 ook hebben gedacht, want die heeft de auto pas enkele dagen in bezit. Afgaande op de foto's van AutoWeek-forumgebruiker 'MX6' is de 204 absoluut geen verkeerde koop geweest.

Wie in de markt was voor een Peugeot 204 had keuze te over. De compacte leeuw was namelijk leverbaar als sedan, coupé, cabriolet, stationwagon (break) en bestelversie. Waar de keuze aan carrosserievarianten ruim te noemen was, gold dat niet voor de motoren die je in de 204 kon krijgen. De enige beschikbare optie was namelijk een viercilinder benzinemotor met een cilinderinhoud van 1.130 cc, goed voor een vermogen van 60 pk. Later kwam daar ook een diesel naast te staan. In eerste instantie waren alleen de break en de bestelversie met de zelfontbrander te krijgen, pas in 1975 kreeg de sedan ook die optie. De 204 had voor Peugeot een aantal primeurs: het was de eerste voorwielaandrijver van het merk en de eerste Peugeot met schijfremmen, zij het alleen op de voorwielen.

Toen de 204 net op de markt kwam, concurreerde hij met auto's als de Renault 10 en Simca 1300. De 204 was niet direct een succes voor Peugeot, maar na een aanloop van een paar jaar verkocht hij met name op de thuismarkt zeer goed en bouwde het merk in een tijdspanne van twaalf jaar ruim 1,6 miljoen exemplaren van het model. De meeste 204's vonden door de jaren heen hun weg naar de eeuwige jachtvelden. Het is dus behoorlijk bijzonder om er eentje tegen te komen die in een goede staat verkeert. Deze groene 204 ziet er nog piekfijn uit. Gezien de staat van de blauwgroene lak is het goed denkbaar dat hij al eens een restauratiebeurtje heeft gehad. Ook de stalen wielen ogen alsof ze vers uit een mal komen en direct onder de auto zijn gezet. Het lichtbruine interieur mag er ook wezen en vormt een goede match met het exterieur. Grappig detail: op het dashboard lijkt de eigenaar à la Volkswagen New Beetle een bosje bloemen te hebben neergezet.

Deze 204 sedan is volgens de gegevens van de RDW een origineel Nederlands geleverde auto, die in 1968 de showroom uit rolde. Dat betekent dat het een relatief vroege 204 betreft. Het is niet bekend wie de auto in de eerste zeventien jaar van zijn bestaan in bezit had, maar vanaf 1985 is hij tot 2015 in handen geweest van dezelfde eigenaar. Daarna is de 204 lang in handen geweest van een autobedrijf en had een particulier hem nog twee jaar in bezit van 2019 tot 2021. Na weer een jaar bij een autobedrijf te hebben doorgebracht, vond de 204 op 28 maart een nieuw thuis bij een particulier. Hopelijk verzorgt die zijn 54 jaar oude auto net zo goed als de vorige eigenaren hebben gedaan!

Met dank aan 'MX6' voor het uploaden van de foto's. Zelf een bijzondere auto op straat gezien? Deel hem in het 'Wat zag jij voor bijzonders vandaag'-topic op het AutoWeek Forum (minimaal 2 foto's) en wie weet zie jij jouw inzending terug in de rubriek!