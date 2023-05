Peugeot 202 en 203 en AMC Eagle - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

We hebben wel eens vaker twee auto's tegelijk in de spotlights 'In het Wild', maar drie? Wat een prachtig drietal kwam AutoWeek-forumlid SVF tegen: een Peugeot 202, een 203 én een heuse AMC Eagle!

We nemen een hoge hoed af voor forumlid SVF die in het spotterstopic deze foto's deelde. In één klap drie zeldzame klassiekers die eigenlijk ieder een eigen artikel waard zouden zijn, chapeau! Welke van de drie we bovenaan zouden zetten? Durf maar eens een keuze te maken. We gaan even van oud naar 'nieuw'.

Peugeot 202

In het midden staat de oudste van het drietal, de Peugeot 202. Inmiddels echt een klassieker die je eerder in een garage of een museum verwacht dan zomaar geparkeerd langs de kant van de weg. Deze stamt ook nog eens uit 1938 en dat maakt hem extra bijzonder. De 202 werd immers in twee lichtingen gebouwd; vóór en aan het begin van de oorlog (1938 tot 1942) en erna (1945 tot 1948). We hebben hier dus te maken met één van de oudste 202's. Het is een karakteristiek ding om te zien, zo'n 202, met zijn achter de grille verscholen koplampen. Een designelement dat hij overnam van grotere en oudere broer 302 en wat er indertijd voor zorgde dat je een Peugeot van verre kon herkennen. De compacte 85-jarige Fransman bivakkeert sinds 1991 in Nederland, sinds 2021 bij zijn huidige eigenaar.

Peugeot 203 Fourgonnette

De 202 staat mijn zijn neus richting zijn opvolger, de 203. In dit geval een uit 1958 stammende Fourgonnette, de bestelversie. Zoals je op deze foto's in één oogopslag kunt zien, was de Peugeot 203 nogal een moderne verschijning na de 202. Het was ook Peugeots eerste naoorlogse ontwerp en dus luidde de 203 een nieuw tijdperk in voor het merk. Er zijn overigens diverse tijdgenoten die wel wat op de 203 lijken en vice versa. Denk bijvoorbeeld aan de Volvo PV444, de Ford V8 en Chevrolet Fleetline. Vooral de PV444 en de 203 worden nogal eens vergeleken vanwege hun 'kattenrug', al zien we die op deze Fourgonnette natuurlijk niet terug. Deze eveneens geïmporteerde Peugeot is ongetwijfeld van dezelfde eigenaar als van de 202.

AMC Eagle

Met drie klassiekers op een rijtje denk je al snel dat ze alle drie van dezelfde eigenaar zijn, al zou dat in dit geval wel betekenen dat diegene een nogal uiteenlopende smaak heeft. De AMC Eagle lijkt immers totaal niet op de andere twee. Als we dan toch een belangrijke overeenkomst moeten benoemen: hij is in Nederland eveneens bijzonder zeldzaam. Er zijn vrijwel zeker meer Peugeots 203 in ons land dan AMC's Eagle en we hebben hem bovendien voor het eerst in deze rubriek.

De AMC Eagle is wellicht niet zo opvallend als de AMC Pacer, maar toch was het een behoorlijk creatieve uitspatting van AMC. De Eagle is immers een cross-over avant la lettre. In dit geval hebben we een Wagon voor ons en die ziet er helemaal niet zo gek uit, maar je had de hoog op zijn poten staande en altijd vierwielaangedreven Eagle tevens als sedan, hatchback en zelfs als coupé en tweedeurs cabriolet. Een gevalletje 'op zijn tijd vooruit' dus, maar helaas voor AMC kon de Eagle niet voorkomen dat het noodlijdende AMC in 1987 opging in Chrysler. Wat ons betreft is het in elk geval een pionier die het verdient om te worden gekoesterd. We vinden het prachtig om er eentje in Nederland te zien!