Peugeot 2008 - Wel en Wee

De Peugeot 2008 is bezig aan zijn tweede generatie en ook die verkoopt heel behoorlijk. Behalve het meer flitsende uiterlijk is er nog een belangrijk verschil met de vorige 2008: er is een volledig elektrische versie van. AutoWeek vroeg de importeur welke 2008's de klanten vooral naar de showroom trekken.

Peugeot was er net als concurrent Renault vroeg bij in de markt voor compacte cross-overs, toen het in 2013 de eerste generatie 2008 op de markt bracht. De hoogpotige broer van de 208 had uiterlijke kenmerken die deden denken aan de 208 en de 308 maar was uiteraard verwant aan die eerste. Waar de vorige 208 voor zijn tijd een redelijk vlotte verschijning was, gold dat voor de 2008 wellicht iets minder. Het deerde niet: Peugeot deed er goede zaken mee. Toch was duidelijk dat het wat spannender mocht.

Dat kwam wel goed met de tweede generatie 2008, die we in 2019 konden verwelkomen. De scherpere ontwerptaal van de nieuwe 208 en 508 waaide over naar de nieuwe 2008, die daardoor ineens veel minder braaf oogde. Het belangrijkste nieuws was echter misschien wel de komst van een volledig elektrische variant: de e-2008. Wat dat betreft was Peugeot er opnieuw vroeg bij in dit segment. Het keuzepalet werd daarmee behoorlijk breed: men kreeg de keuze uit een 100, 130 of 155 pk sterke 1.2 benzinemotor (waarvan de twee sterkste ook met automaat leverbaar zijn), een 100, 110 of 130 pk sterke 1.5 dieselmotor (opnieuw met automaat leverbaar bij de twee krachtigste versies) en de 136 pk sterke elektrische e-2008.

Benzine op 1

De verkopen in Nederland laten duidelijk zien waar de voorkeur ligt. Maar liefst 72,4 procent kiest namelijk voor de 2008 met de 1.2 PureTech benzinemotor. De populairste benzine-aandrijflijn is die van de instapper: de 100 pk 1.2 die altijd is gekoppeld aan een handbak. Daarvoor kiest 40,2 procent van de klanten die een benzine-2008 aanschaffen. Echter, de 130 pk versie is met 53,3 procent de populairdere krachtbron, al is die in tegenstelling tot de 100 pk variant ook leverbaar met achttraps automaat. Dat krikt de cijfers uiteraard op. Zeker als je bedenkt dat de automaat behoorlijk in trek is: 31,7 procent van de 2008-kopers gaat voor een automatische transmissie. Dan tellen we de e-2008 overigens niet mee.

E-2008 doet het goed

Over die e-2008 gesproken: die volledig elektrische Peugeot blijkt in Nederland een behoorlijk succes. Maar liefst 24,1 procent van de tot op heden verkochte 2008's was een e-2008. Er zijn tot nu toe ruwweg 8.200 Peugeots 2008 van de huidige generatie verkocht, waarvan dus een krappe 2.000 stuks elektrisch aangedreven zijn. Een nieuwe keuze met succes dus, waar een meer traditionele keuze juist in de marge verdwijnt: slechts 3,5 procent van de kopers gaat namelijk voor de 2008 met de 1.5 BlueHDi dieselmotor onder de kap.

Aankleden

Hoewel de zwakste Peugeot 2008 de populairste is, betekent dat niet dat 2008-kopers per se de hand zoveel mogelijk op de knip houden. Althans, gemiddeld genomen niet. Peugeot Nederland meldt namelijk dat de 2008 met het Allure Pack de meest gekozen uitvoering is. Die vinden we redelijk hoog in de prijslijst. De Active is de basisuitvoering, gevolgd door de Active Pack en de Allure. Daarna komt pas de Allure Pack, die enkel de GT en GT Pack boven zich moet dulden. Enige uitzondering hierop is de diesel-2008, die alleen met Allure Pack wordt geleverd.

Standaard heeft de Peugeot 2008 onder meer halogeenverlichting met led-dagrijverlichting, airconditioning, elektrisch bedienbare ramen voor en achter, stalen 16-inch wielen (bij 1.2 PureTech 100) of 16-inch lichtmetaal, led-achterlichten, een lcd-display en een analoog instrumentarium. Bij de Active Pack krijg je onder meer led-koplampen, climatecontrol en 16-inch lichtmetaal, de Allure voegt daar onder meer Peugeot i-Cockpit met 3,5-inch infotainmentscherm, 17-inch lichtmetalen wielen, getinte zijruiten en achterruiten aan toe. Bij de e-2008 krijg je dan de mogelijkheid voor 11 kW 3-fasen laden. De reeds genoemde en meest gekozen Allure Pack voegt led-mistlampen, i-Cockpit met het volledig digitale instrumentarium, een achteruitrijcamera en Advanced Active Safety Brake toe. Tenslotte heb je de GT en GT Pack nog, die behalve een sportievere uiterlijke aankleding ook verwarmbare stoelen, kunstleren bekleding, full-ledkoplampen, parkeerhulp, het 10-inch infotainmentscherm, adaptieve cruisecontrol (GT Pack) en 18-inch lichtmetalen wielen (GT Pack) toevoegen.